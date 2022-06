Test della Personalità | Le altre persone sanno leggere davvero chi sei?

Con questo test della personalità cercheremo di capire quanto sei enigmatica e quanto invece sei facile da comprendere.

Magari pensi di essere una persona completamente trasparente mentre invece per molte persone sei un vero e proprio mistero ambulante. D’altra parte potresti sentirti una regina del mistero e invece molti pensano a te come un libro aperto!

Queste discrepanze tra ciò che pensiamo di noi (autopercezione) e ciò che di noi pensano gli altri (eteropercezione) sono perfettamente normali. Il motivo è che è molto difficile analizzare le nostre azioni da un punto di vista oggettivo.

Dal momento che siamo molto coinvolti in tutto quello che riguarda la nostra vita è assolutamente impossibile “vederci dall’esterno”, soprattutto nelle occasioni in cui siamo particolarmente coinvolti.

Dato quindi che è difficile capire se siamo enigmatici o no utilizzando semplicemente la razionalità, meglio utilizzare un approccio differente.

Facendo questo test permetterai al tuo inconscio di esprimersi liberamente e saremo in grado di ottenere una risposta più vera e più esauriente.

Test della Personalità Enigmatica

Per eseguire questo test dovrai osservare attentamente questa immagine per qualche secondo, prendendoti tutto il tempo che ti occorre. Di certo la tua attenzione sarà catturata da un elemento in particolare. Cerca di registrare quale elemento hai visto per primo e leggi il profilo corrispondente.

1 – Fiori

I fiori sono un elemento decorativo molto comune e in quest’immagine rappresentano anche l’elemento visivo più colorato e più appariscente in assoluto.

A livello simbolico i fiori rappresentano bellezza, gentilezza, rinascita: tutti concetti estremamene positivi che vengono spesso associati al genere femminile. Non è un caso infatti che siano le donne a ricevere più spesso omaggi floreali.

Se sono stati i fiori a colpirti di più significa che sei una persona piuttosto chiara e trasparente. Le persone colgono abbastanza facilmente il significato delle tue parole e i motivi che ti portano a comportarti in un certo modo.

Certo, a volte risulti un po’ troppo complessa e forse un po’ confusionaria, ma capita spesso a coloro che hanno un carattere vivace e allegro quanto il tuo. In pratica non sei una persona molto enigmatica, ma di certo non sei nemmeno limpida come un bicchier d’acqua!

2 – Viso di Gatto

Il viso di gatto è l’unico elemento completamente in bianco e nero di questa immagine. Le note di colore che si sovrappongono al suo contorno in realtà appartengono ad altri elementi dell’immagine. Se lo hai notato significa quindi che sei una persona molto attenta ai dettagli.

Il gatto è da sempre considerato una delle creature più enigmatiche e meno addomesticabili conosciute dall’uomo.

Com’è facile intuire, se hai notato prima il gatto sei una persona enigmatica, difficile da definire per gli altri. Il motivo è che tendi a parlare molto poco di te e delle tue intenzioni. Forse hai pochi amici, e quelli che hai sono diventati tali perché sono riusciti a superare la tua naturale diffidenza e a conquistare la tua fiducia.

Questo significa che sono davvero poche le persone che ti conoscono bene e che con il tempo sono diventate in grado di interpretare i tuoi atteggiamenti, le tue parole e soprattutto i tuoi silenzi.

Il nostro consiglio è di tentare di comunicare meglio con le altre persone, superando almeno un po’ la tua naturale diffidenza. In questo modo riuscirai a costruire più rapporti personali solidi ma soprattutto positivi per la tua vita.

3 – Viso di Donna

Il viso di donna è l’elemento più grande dell’immagine, anche quello posto nella parte superiore della composizione e quindi quello più facile in assoluto da notare.

Anche se la giovane donna qui rappresentata ha gli occhi socchiusi, si nota abbastanza facilmente che sta guardando dritto davanti a sé e sta puntando lo sguardo negli occhi dell’osservatore.

Se hai scelto questo elemento della composizione significa che sei una persona molto forte anche se all’apparenza risulta mite, gentile e delicata. Sai perfettamente quello che vuoi e hai delle convinzioni molto solide.

Per questo motivo non hai assolutamente paura a dire quello che pensi in maniera chiara e diretta. Non sei per niente enigmatica. Al contrario, sei una persona che riesce a entrare immediatamente in connessione con tutti coloro che la circondano. Tutti si fidano di te in maniera praticamente istintiva: sai conquistare sia la fiducia sia la lealtà di coloro che hanno a che fare con te.

Tutto positivo quindi? Quasi: essere così trasparente e così diretta ti espone anche al rischio di essere facilmente manipolata da persone senza scrupoli. Stai attenta!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.