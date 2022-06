Prova il sapone al cetriolo fai da te: il trucco per rimanere fresca in estate

Desideri un rimedio efficace per rimanere fresca durante la stagione estiva? Prova la nostra ricetta del sapone al cetriolo.

Sai che il cetriolo può essere un ingrediente molto utile per la tua pelle? Anzi, viene spesso considerato il miglior ingrediente naturale per il corpo.

Infatti, il cetriolo riesce a mantenere fresca la pelle per tutto il giorno e può essere incorporato come ingrediente nei saponi naturali fai da te. Il cetriolo contiene il 96% di acqua e per questo motivo è in grado di idratare la pelle, proprietà particolarmente importante per chi ha la pelle secca.

La ricetta del sapone al cetriolo fai da te

Il cetriolo, non solo tonifica la pelle ma, quando si parla di cura della pelle, si è dimostrato più efficace di altri ingredienti non naturali.

Perciò perché non provare a creare un bel sapone al cetriolo? Con questo si possono prevenire i danni che gli ingredienti sintetici possono causare alla pelle. Non solo, migliora la salute dei pori, oltre a ringiovanire la pelle stessa. Inoltre, il cetriolo è un ingrediente utile contro le occhiaie ed è capace di ridurre le borse degli occhi. Prima di passare alla ricetta, scopriamo insieme alcuni benefici che il sapone al cetriolo può apportare.

Mantiene la salute della pelle

Il cetriolo, essendo ricco di sostanze nutritive essenziali, è in grado di mantenere la salute della pelle. Non solo tonifica la pelle, ma la protegge anche dai fattori ambientali. Il sapone al cetriolo è efficace anche contro l’acne e altri problemi cutanei. Per evitare che la pelle diventi eccessivamente secca, si dovrebbero usare regolarmente saponi naturali al cetriolo.

Riduce le scottature solari

Come ben sai, le scottature solari possono influire grandemente sull’aspetto e sulla consistenza della pelle. Il cetriolo, avendo proprietà antinfiammatorie, riduce le scottature e lenisce la sensazione di prurito.

Nutre la pelle

Anche i depositi di grasso e sporco possono essere rimossi dalla pelle utilizzando saponi al cetriolo. Infatti di tratta di un ingrediente che ha delle proprietà idratanti, perciò nutre la pelle ed evita che diventi secca.

Lenisce le infiammazioni

Grazie alle sue proprietà lenitive, il cetriolo calma qualsiasi genere di infiammazione. Di conseguenza, questo sapone naturale può essere utilizzato anche se si soffre di irritazioni o allergie cutanee.

Il cetriolo è ricco di acido folico e vitamina C, che sono benefici per la pelle. Quando si mescola l’Aloe Vera con il gel di cetriolo, si nutre la pelle. Inoltre, il sapone fai da te al cetriolo e all’aloe vera aiuta a rimuovere l’abbronzatura, riduce le rughe, diminuisce l’acne e migliora la carnagione. Adesso che abbiamo chiarito i benefici del sapone al cetriolo, scopriamo insieme la ricetta per crearne uno. Vedrai che non è così difficile come pensi. Oltre all’uso del gel di cetriolo e di aloe vera, dovresti procurarti anche una base di sapone e delle capsule di vitamina E. Non preoccuparti, gli ingredienti sono tuti facilmente reperibili online o presso dei negozi che vendono ingredienti naturali.

Gel di cetriolo: 100 grammi

Gel di aloe vera: 50 grammi

Base di sapone alla glicerina: 250 grammi

Capsule di vitamina E: 2/3

Preparazione del sapone al cetriolo fai da te

Prendi un cetriolo e taglialo a fettine. Di queste te ne servirà l’equivalente di 100 grammi. Lavale e macinale in un frullatore. Fatto ciò, aggiungi il gel di Aloe Vera e frulla il composto. A questo punto, prendi 250 grammi di base di sapone alla glicerina e tagliala in piccoli pezzi e scioglili. Dopo aver fatto raffreddare la base, aggiungi la miscela di cetriolo e aloe vera. Infine, aggiungi 1 cucchiaio o 2 di vitamina E per migliorare le proprietà nutrizionali del sapone al cetriolo fai da te. A questo punto, versare il composto in stampi di silicone per far solidificare il sapone. Lascialo riposare per 6-7 ore affinché si solidifichi completamente. Lascia indurire per altre 24 ore e il tuo sapone al cetriolo e aloe fatto in casa sarà pronto per rinfrescare la tua pelle.