Diletta Leotta, in vista dell’estate ammette tutto: l’ha fatto anche lei

Diletta Leotta, lo ammette. Arriva la conferma della giornalista sportiva, volto di DAZN. Ecco cosa ha fatto anche lei.

Diletta Leotta è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Da sempre giornalista sportiva ha subito spiccato nel contesto televisivo per la propria bravura e bellezza.

Diletta Leotta, nata a Catania nel 1991 è una siciliana doc. Conosciuta soprattutto come conduttrice e volto di DAZN e come speaker radiofonica per radio 105.

Dal fascino incontrollabile e innegabile sex appeal, la giornalista sportiva è stata spesso al centro delle discussioni circa il suo aspetto fisico. La giovane siciliana ama allenarsi molto e conserva un fisico tonico e ben strutturato. Ma è tutto naturale?

Secondo l’attento scanner della rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia La Notizia, non sembra proprio così. Infatti guardando nel dettaglio le foto che la ritraggono da giovane o comunque sia prima del successo, il suo aspetto fisico appare visibilmente cambiato.

Ma Diletta Leotta è davvero rifatta?

Diletta Leotta, Striscia La Notizia svela la verità

Diletta Leotta, conduttrice di successo nel panorama sportivo italiano non ha mai negato di essere ricorsa a qualche ritocchino estetico per migliorare il proprio aspetto fisico.

La Leotta ha spesso dichiarato in varie interviste di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per qualche ritocchino. Diletta non ha tuttavia rivelato gli interventi a cui si è sottoposta, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca.

Tuttavia, secondo l’attento scanner di “Fatti e Rifatti”, la rubrica di Striscia La Notizia che mette a nudo i ritocchi estetici dei vip, appare evidente capire cosa la Leotta abbia cambiato del proprio aspetto fisico.

Nel tg satirico di Antonio Ricci si è subito evidenziato come Diletta abbia effettuato modifiche al seno, naso e labbra.

Analizzando attentamente le foto prima del successo è evidente come la giornalista sportiva abbia donato maggiore volume alle proprie labbra con trattamenti ricostruenti e filler. Anche il naso, prima più prosperoso e affinato sembra essere stato modificato in un naso più sottile. Infine, anche il decolleté. Diletta ha infatti aumentato il volume del suo seno.

Vi ricordo che questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole alcun modo giudicare o sindacare le scelte personali dei personaggi in questione.