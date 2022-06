Come rendere eccitante un rapporto intimo in pochissimo tempo

Come rendere eccitante un rapporto intimo… in quattro e quattr’otto? Ecco i trucchi che devi assolutamente conoscere anche tu.

Capita spesso, soprattutto alle coppie più durature, di perdere quella “scintilla” che porta ai rapporti intimi selvaggi e focosi.

Niente di male in questo: nella vita non ci sono solo sguardi infuocati, mani che si intrecciano e liquidi da scambiarsi!

Anche se i rapporti intimi non devono essere per forza la base del vostro rapporto, questo non toglie che siano importanti (se vogliate che lo siano) e possano avere bisogno di una piccola spinta una volta ogni tanto.

Che ne dici di provare i nostri suggerimenti?

Come rendere eccitante un rapporto intimo: ecco cosa devi fare

Ti è mai capitato, soprattutto con il tuo partner, di ritrovarti ad iniziare un rapporto intimo… senza preliminari di nessun tipo?

Può capitare, infatti, che nelle relazioni più lunghe (o anche in quelle corte, perché no), i rapporti inizino ad essere un poco “buffi”.

Sembrano partire quasi dal niente: a volte, generalmente, i due coinvolti se lo chiedono (in maniera veramente poco romantica o selvaggia).

Ma non siamo qui per giudicare o per parlare di quello che succede le altre volte.

Oggi siamo qui per parlare di come rendere eccitante un rapporto intimo!

Ovviamente ci aspettiamo che tu conosca già alcune delle nozioni di base per far sì che tu ed il tuo partner siate eccitati e pronti.

Qui, ad esempio, ti abbiamo parlato delle zone erogene maschili mentre, se lui non è ancora ferratissimo a riguardo, ti abbiamo anche dato qualche consiglio su come eccitarti da sola.

Ma supponiamo che entrambi sappiate cosa fare e come farlo: perché avete bisogno di scoprire come rendere eccitante un rapporto?

Semplice! A volte avete bisogno semplicemente di una spintarella per ricordarvi che i rapporti intimi non sono solo necessari: sono un gioco e come tali andrebbero presi per essere sempre divertenti, interessanti… ed eccitanti!

Affronta i problemi (tuoi e suoi)

No, qui non c’è spazio per quella finta positivity che tanti danni può fare quando è lasciata agire indisturbata.

Non ti diciamo di “amarti comunque” o di sfidare le tue paure: ci sono delle cose che ci mettono in difficoltà ed in imbarazzo e non sono i rapporti intimi il momento migliore per affrontarle!

Parliamo di tutti quei pensieri che puoi fare rispetto al tuo corpo o a come puoi sembrare vista da una particolare angolazione.

Non ti diciamo di nasconderti, questo no: certo, bisogna imparare ad accettarsi e anche a piacersi ma per rendere eccitante un rapporto è meglio non stare pensare sempre ai propri difetti!

Spegni la luce, se ti senti più a tuo agio, fatelo in una vasca, compra della lingerie sexy che copra i punti che ti fanno sentire a disagio.

Non forzarti in uno stereotipo sensuale che hai visto, magari, nei film o nelle serie TV che non solo non esiste nella realtà ma che è anche inutile.

Per ravvivare il vostro rapporto tu ed il tuo partner avete bisogno di sentirvi a vostro agio, di essere liberi da pensieri e preoccupazioni e di concentrarvi solo su quello che dovrete fare!

Stabilisci dei tempi

Quante volte i rapporti corrono, come se andasse della loro vita, verso il clou (o almeno quello che ci hanno insegnato credere sia il clou) e cioè la penetrazione?

Provate a stabilire dei tempi di resistenza che dovrete assolutamente rispettare: un poco per divertirti a torturarvi l’un l’altro ed un poco per rendere ancora più eccitante il vostro rapporto!

Imponetevi di resistere per un periodo di tempo più o meno lungo prima di cedere alla tentazione di lanciarvi nel “pezzo forte” del rapporto.

Potete imporvi di non fare niente ma solo di stuzzicarvi oppure scegliere di provare con rapporti orali o con giochi (come quelli che prevedono l’utilizzo del ghiaccio di cui ti abbiamo parlato qui). Vedrete che l’eccitazione salirà alle stelle!

Come rendere eccitante un rapporto intimo? Semplice: prendi spunto!

Che tu sia una fan o meno delle scene eccitanti che si possono vedere tramite lo schermo di un PC o di una TV, poco importa.

Sai che puoi prendere spunto da situazioni “erotiche” create ad hoc per divertirti al massimo?

Non devi per forza guardare qualsiasi materiale hot ci sia in giro ma anche solo leggere libri particolarmente bollenti oppure cercare di trovare ispirazione da film o serie TV famose.

Tantissime hanno delle scene che possono eccitare moltissimo, pensate e create appositamente per far arrossire gli spettatori.

Che ne dici di usarle come spunto per rendere eccitante il tuo rapporto intimo? Non ci vuole veramente niente a “copiare” una scena, prendendo spunto dalle storie dei personaggi per eccitarvi insieme. Divertitevi e, dopo aver fatto la stessa scena un numero indefinito di volte, potete provare a creare direttamente le vostre!