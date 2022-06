Cecilia Rodriguez, dopo le vacanze la cruda realtà: ‘Le cose belle finiscono sempre’

La seguitissima Cecilia Rodriguez manda i fan in tilt con un annuncio dopo le vacanze, le sue parole sono mirate.

Per la bella Cecilia Rodriguez la vita è sempre un turbine di sorprese. Lei è glamour, seguitissima sui social e sempre in voga. Il suo profilo Instagram conta attualmente 4,6 milioni di follower che attendono con ansia i suoi aggiornamenti. Accantonato per il momento il mondo della tv, la sorella di Belen si dedica principalmente alla moda e alle collaborazioni.

Anche lei, come molte altre colleghe, ha pensato di fondare una linea di beachwear, i costumi da bagno disegnati proprio dalle sorelle Rodriguez dal nome “Me Fui“. Scorrendo tra i post della sua pagina si trovano, in questa stagione più che mai, fantastici shooting che la vedono protagonista. Con fisico mozzafiato e abbronzatura perfetta, soltanto qualche giorno fa ha presentato un favoloso bikini con slip a vita alta e fantasia variopinta.

Molti dei suoi seguaci però, diciamoci la verità, sono appassionati anche alla sua vita sentimentale. Cechu ha infatti sempre tenuto molto aggiornati tramite i social sulla sua storia d’amore con Ignazio Moser, nata all’interno della casa del GF Vip. Da quel momento i due sono stati sempre inseparabili, ma nelle ultime ore è arrivata una dichiarazione particolare proprio dall’influencer.

“Giornate bellissime”, le dichiarazioni di Cecilia sui giorni con Moser: di cosa si tratta

Come dicevamo, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre molto social. State certi dunque, che non vi sfuggirà di sicuro l’ultima vacanza in location da sogno o l’uscita serale di coppia all’evento mondano. Una caratteristica dei due ex gieffini è sicuramente che sono anche molto ironici e spesso giocano con le parole divertendo i fan che li seguono.

Soltanto qualche giorno fa ad esempio, Ignazio Moser aveva scherzato sulla fidanzata lasciandosi andare ad una dichiarazione inaspettata su di lei dopo 5 anni insieme. Ora però, la coppia di vipponi è tornata a farci sognare direttamente dall’ultima vacanza in Sardegna. Da quel che abbiamo potuto vedere nei post e nelle stories condivise da Cecilia, i due hanno trascorso delle giornate fantastiche nel Forte Village Resort.

Tra “Total White Party”, abbronzatura perfetta e mare cristallino, Ignazio e la Rodriguez si sono goduti già un inizio di estate davvero col botto. Nel suo recente post però, l’influencer informa i fan della fine di questo bellissimo viaggio, scrivendo: “Perché tutte le cose belle finiscono così in fretta? Sono state davvero giornate bellissime con persone splendide“. Nella foto, i due si scambiano un tenero bacio con sfondo vista mare, prima di salutare la bella regione.