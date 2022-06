Chi è l’attrice della Royal Family che sta trionfando dove Meghan ha fallito?

By

C’è un’attrice nella Royal Family da prima che arrivasse Meghan Markle a scompigliare le carte: ecco chi è e perché la adoriamo.

Quando Meghan Markle fece l’ingresso nella Royal Family, nel 2018, la stragrande maggioranza delle persone si convinse che la bella attrice fosse la prima ad aver mai sposato un membro della Royal Family. La storia però è molto diversa!

Nel 2009, infatti, l’attrice americana Sophie Winkleman sposò il figlio del Principe Michael di Kent. Si erano fidanzati nel giorno di San Valentino e una manciata di mesi dopo (a Settembre) erano già pronti a salire all’altare. Il Principe di Kent è un cugino di primo grado della Regina Elisabetta, quindi suo figlio non è un royal di prima importanza ma ha dovuto comunque chiedere il permesso della Regina per sposarsi.

Il fortunato sposo si chiama Frederick Windsor e sarà il futuro Principe di Kent. Esattamente come Harry, quando il Frederick Windsor incontrò l’attrice era considerato un giovanotto molto vivace, più interessato alla vita mondana che al dovere di stato legato alla Corona e alla Famiglia Reale.

Secondo l’antica massima “Dio li fa e poi li accoppia” il figlio di Michael di Kent si era innamorato di una donna bellissima e spigliata che, però, non aveva affatto le carte in regola per diventare una sposa modello.

Le cose però sono radicalmente cambiate dall’epoca del fidanzamento tra i due, e Lady Sophie ha dimostrato quanto bene ci si possa integrare nella Famiglia Reale a patto di possedere un buon carattere.

Chi è Lady Frederick Windsor, la prima attrice della Royal Family?

Quando lei e il Frederick Windsor si conobbero Sophie Winkleman aveva appena pronunciato la frase “non sarò in grado di avere figli, non sono in grado nemmeno di gestire la mia carta di credito!”.

Non esattamente un buon biglietto da visita per una donna che si apprestava a fare il suo ingresso nell’altissima società britannica.

Queste premesse davvero pessime però non hanno impedito a Lady Sophie di diventare una royal modello, in grado di fondere perfettamente la sua vita prima e dopo il matrimonio con grande equilibrio e moltissima grazia.

Lady Sophie infatti non ha mai dato un solo grattacapo alla Corona Britannica, con il tempo ha anche ceduto al desiderio di diventare mamma e ha dato alla luce due bellissime bambine, Maud Elizabeth e Isabella Alexandra.

Nel frattempo – non essendo una working royal – Lady Sophie ha continuato a lavorare come attrice a Los Angeles, dove si è trasferita per recitare nella serie Due Uomini e Mezzo.

Quello che segna però una differenza enorme rispetto a Meghan è che Sophie Winkleman ha tutto il diritto di farsi chiamare Lady Frederick Windsor, eppure quando lavora a Los Angeles usa solo il proprio nome. Al contrario di lei Meghan Markle ha continuato a utilizzare il titolo di Duchessa di Sussex anche quando non c’era alcun motivo apparente per farlo!

Negli oltre 10 anni di matrimoni con suo marito, quindi, Lady Sophie ha dimostrato che è perfettamente possibile essere un’attrice americana e servire la Corona inglese senza fare troppi drammi e senza creare imbarazzi alla Regina o agli altri membri della Royal Family.

Fu probabilmente la bellissima esperienza che la Famiglia Reale aveva avuto con Sophie ad aver convinto la Regina ad autorizzare il matrimonio di Harry e Meghan. Del resto, sera era andato tutto liscio una volta, perché le cose dovevano andare storte la seconda? Evidentemente perché non tutte sono Sophie Winkleman!

Qualche ultima curiosità su di lei:

è nata nel 1980

ha recitato nel famosissimo film fantasy Narnia – La Strega, il Leone e l’Armadio nei panni di Susan Pevensie, la sorella maggiore.