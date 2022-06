Test della Vera Amicizia | Sei in grado di riconoscere una vera amica?

Con questo test scoprirai se sei in grado di riconoscere la vera amicizia da parte delle persone che hai vicino o se ti sbagli facilmente.

Essere in grado di riconoscere i falsi amici dagli amici veri è un’abilità che tutte vorremmo possedere, soprattutto se nel corso della nostra vita siamo state vittime delle azioni di falsi amici che hanno finito con il danneggiarci.

Purtroppo non si tratta di un’abilità che possiamo imparare a tavolino oppure in teoria. Si tratta di un esercizio di empatia che dobbiamo fare tutti i giorni con il rischio di sbagliare.

Ovviamente però da un certo punto in poi ogni persona ha messo da parte un bagaglio di esperienze importante e ha messo inconsapevolmente a punto una strategia personale per riconoscere i veri amici.

La strategia che tu hai messo a punto per individuare gli amici sinceri funziona? Probabilmente non lo sai perché si tratta di un meccanismo completamente inconscio. Questo test ti darà l’opportunità di scoprirlo!

Test della Vera Amicizia

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare le immagini che ti proponiamo e scegliere quella che per te rappresenta la vera amicizia. Dopo averlo fatto dovrai solo leggere il profilo corrispondente!

1 – Amiche in Grigio

I colori utilizzati pe questo ritratto sono molto semplici e molto neutri. Le due donne sono rappresentate con i toni del grigio mentre lo sfondo è realizzato con un giallo molto acceso.

Questo fa sì che la figura delle due donne si stagli molto bene contro lo sfondo, risultando estremamente visibile e separata da esso.

Le figure delle due amiche sono sovrapposte e intrecciate, come se non si potesse distinguere dove finisce l’una e inizia l’altra. È una simbologia molto potente per indicare due persone molto simili che hanno uno stesso carattere e si sostengono a vicenda.

Se hai scelto questo ritratto abbiamo un’ottima notizia per te: sei perfettamente in grado di riconoscere la vera amicizia quando la incontri e non ti lasci ingannare da coloro che fingono di essere come te solo per conquistare la tua fiducia e poi tradirla.

2 – Tre Amiche

Questo ritratto è l’unico che rappresenta tre figure anziché due. Si tratta quindi di un piccolo gruppo anziché una coppia ed è la caratteristica principale che differenzia questa immagine dalle altre.

Anche se si assomigliano molto nei tratti somatici, queste donne hanno una personalità molto definita, poiché indossano abiti molto differenti e facilmente distinguibili l’uno dall’altro. Tutte inoltre si toccano e si abbracciano per rappresentare l’unità e la compattezza del loro gruppo.

Se hai scelto questa immagine significa che a volte non sei in grado di distinguere le false amiche, soprattutto quando si tratta di amiche che fanno parte di un gruppo. se ti trovi bene in gruppo, infatti, significa che per te l’amicizia è una sorta di seconda famiglia.

Hai bisogno del sostegno e del supporto delle altre persone ma questo bisogno di tanto in tanto ti rende “cieca”. Sei portata a pensare sempre il meglio delle altre persone, quindi (soprattutto se fanno parte del tuo gruppo) hai molta difficoltà a individuare i loro comportamenti ipocriti o cattivi.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test del Romanticismo!

3 – Amiche con Gatto

Come il precedente, anche questo ritratto rappresenta tre figure diverse e non due. La particolarità consiste nel fatto che la terza di queste figure non è un essere umano ma un gatto nero che si trova tra le due amiche.

Le due donne hanno un viso molto simile ma hanno anche occhi identici a quelli del gatto. Questo significa che le tre figure condividono il carattere, non soltanto l’apparenza.

Se hai scelto questo ritratto significa che per te la vera amicizia è chiusa ed esclusiva. Per te l’amicizia ideale è quasi una relazione di coppia. Sei gelosa delle tue amiche, insieme siete quasi glaciali nei confronti delle altre persone e spesso siete considerate enigmatiche e opportuniste, esattamente come i gatti.

Sei in grado di riconoscere la vera amicizia quando la incontri ma il tuo carattere molto sospettoso a volte ti spinge a dare giudizi negativi affrettati. Cerca di conoscere meglio le persone prima di decidere se sono “in” o sono “out” rispetto alla tua cerchia di amicizie!

4 – Amiche Abbracciate

Un abbraccio è uno delle dimostrazioni di affetto più universali, apprezzate ed efficaci. Per questo motivo un abbraccio significativo è uno dei segnali più chiari di una vera amicizia.

In un abbraccio si possono verificare due possibilità: o le due persone si abbracciano a vicenda, da pari, oppure una delle due abbraccia l’altra, come proteggendola e rincuorandola.

Se hai scelto questa immagine significa che sei consapevole del potere dell’abbraccio e della sua simbologia. Per te “vera amicizia” significa essere pari ma anche essere in grado di sostenere e rincuorare un amico in difficoltà quando ne ha bisogno.

Sei perfettamente in grado di essere una vera amica e riconoscere la vera amicizia quando qualcuno te la dona perché hai un’idea molto chiara, giusta e definita di cosa sia un vero amico.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.