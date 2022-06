Test dell’intelligenza emozionale: scopriamo se sai capire le emozioni

Il test dell’intelligenza emozionale è qui per dirci tutto di te: sei in grado di leggere le emozioni, sia tue che degli altri? Scopriamolo subito insieme.

Ci sono persone che non riescono veramente a capire che cosa vogliono gli altri.

Si sforzano di capire come stiano o che cosa abbiamo e, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, semplicemente lasciano perdere.

Perché sforzarsi in qualcosa che non gli riesce per niente? Oggi il nostro test si preoccupa proprio di questo: cerchiamo di capire quanto sei in grado di leggere le emozioni degli altri insieme!

Test dell’intelligenza emozionale: cosa vedi nel disegno ci svela quanto capisci gli altri

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità decisamente interessante.

Il test dell’intelligenza emozionale, infatti, è qui per dirci quanto sei in grado di leggere tra i sentimenti degli altri.

Sembra una qualità scontata o che hanno tutti ma non è assolutamente così: per questo ti proponiamo il test di oggi!

Ti chiediamo di dirci che cosa hai visto in questo quadro, opera di Samy Charnine.

Si tratta di un disegno veramente curioso, non trovi?

Vogliamo sapere che cosa hai visto prima: la rosa od i pesci?

hai visto una rosa gialla : di solito le rose sono un simbolo veramente molto passionale, che parla di sentimenti e di emozioni.

In questo caso specifico, poi, siccome la rosa è gialla si parla proprio d’amore: platonico, eh, non per forza romantico ma sempre di amore si tratta!

Insomma, ormai lo hai capito: il test dell’intelligenza emozionale ci ha detto che sei una persona assolutamente in grado di leggere sentimenti ed emozioni altrui.

Sei molto empatica e capace di entrare in connessione con tantissime persone, anche solo grazie ad uno sguardo!

Evidentemente sei una persona che ha molti amici o che è in grado di entrare immediatamente in connessione con le altre persone con facilità.

Insomma, sei veramente empatica e pronta ad avere rapporti significativi con tutti: per questo sai leggere i loro sentimenti al meglio! Che ne dici: ti va di provare anche il nostro test della buona amica ?

Il nostro test dell’intelligenza emozionale ci dice che la tua non è assente ma come “congelata”. Hai scelto di frapporre un muro tra te e gli altri: per questo noti i pesci invece della rosa gialla nel nostro test di oggi!

Sei una persona che ha ancora un lungo percorso di guarigione da fare e per questo si trova così “lontana” dagli altri”.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.