Test: scegli un ampolla magica e scopri cosa pensa tuo marito di te

Scegli una delle bevande magiche del test, il contenuto dell’ampolla ti svela i pensieri segreti di tuo marito e cosa pensa di te.

Ogni donna vorrebbe conoscere tutti i pensieri del suo partner, leggere nelle profondità della sua mente e capire, tra tutte le cose che dice, cosa pensa veramente. Questo test offre la chiave per scoprire cosa il partner pensa della relazione, per saperlo ti basterà scegliere una pozione magica.

Scopri tutti i pensieri nascosti del tuo partner grazie al test delle pozioni magiche. Osserva l’immagine e scegli la pozione magica che ti attrae. La tua scelta è legata al tuo inconscio e potrebbe rivelarti il modo in cui appari agli occhi degli altri e quali sono le mancanze o le qualità che ti rappresentano. Se vuoi capire se il tuo partner ti ama davvero ti basterà quale delle 5 lingue dell’amore usa per comunicare con te.

Test: dimmi quale ampolla preferisci e ti dirò cosa pensa tuo marito di te

Fare il test è semplicissimo e richiede solo qualche minuto, il tempo di fare una scelta e leggere i pensieri del partner. Se ti piacciono i test di coppia dovresti leggere anche questo: Test: come vi sedete sul divano? Scopri i peggiori difetti della tua relazione

Soluzione del test

Ecco cosa rivela la preferenza dell’ampolla:

Ampolla 1

Se hai scelto l’ampolla rossa significa che tuo marito non accetta di invecchiare. Probabilmente è prossimo alla mezza età e ciò non esclude una sua possibile crisi. Il tuo partner vorrebbe beneficiare dei benefici legati alla giovinezza e alla vitalità per sempre e non accetta che il tempo passi e cambi il suo fisico. Il partner ripensa spesso ai bei tempi vissuti in passato. Spesso questo accade nei periodi caratterizzati da routine. Trovare il modo per apportare novità nella vostra vita è decisamente il modo migliore che hai per contrastare questo suo malcontento. Il tuo uomo ti vorrebbe più flessibile e diplomatica, che tu non rinunciassi alla cura del tuo aspetto fisico e che tu rispettassi di più il suo modo di pensare e di agire.

Ampolla 2

La scelta dell’ampolla blu indica che tuo marito è un uomo che detesta conflitti e discussioni. Quando si presenta un problema lui tende a trovare una soluzione senza rimuginare troppo. E’ una persona che va dritta al punto, detesta perdere tempo e non gli piace occuparsi di cose che non gli apportano benefici. Il tuo uomo vorrebbe che tu fossi più premurosa, che mostrassi più attenzioni, ammirazione e che non smettessi mai di corteggiarlo. Questo è ciò che lo farebbe sentire più appagato a livello coniugale.

Ampolla 3

La scelta dell’ampolla verde rivela che tuo marito da molta importanza all’apparenza. Gli piace il fatto che gli altri si girino a guardare la donna che è al suo fianco, crede molto nel potere della presenza distinta. Tuo marito vorrebbe che tu fossi estremamente femminile. Inoltre desidera che la sua partner creda di più in lui e che non sia troppo critica ed esigente verso ciò che li circonda. La scelta della pozione verde indica che il marito è il partner dominante della coppia e non ammette che la moglie abbia l’ultima parola in merito alle decisioni importanti da prendere.

Ampolla 4

Scegliere l’ampolla rosa indica che tuo marito è una persona molto energica, ha sempre voglia di divertirsi e fare qualche avventura. Detesta la noia e la routine e desidera una compagna che sia altrettanto dinamica ed interessata al divertimento in ogni sua forma. L’ampolla rosa indica che tuo marito è una persona che detesta la serietà eccessiva, ma preferisce la leggerezza. Vorrebbe che tu lo sostenessi di più, che tu approvi maggiormente le sue iniziative senza fare obiezioni. L’ampolla rosa denota anche che tuo marito è avverso alla lentezza, nei gesti e nel modo di pensare. Essendo una persona che va sempre di fretta desidera una moglie che gli assomigli in questo.