Sei uno dei segni zodiacali che amano la birra più di tutto? Scoprilo subito

Chissà se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni zodiacali che amano la birra. Sei pronto a scoprire chi sono i primi cinque?

Tutti, chi più e chi meno, amiamo prenderci una pausa dopo una lunga giornata di lavoro, magari bevendo qualcosa con gli amici.

Che si tratti di un aperitivo, di una serata organizzata dopo cena oppure di un semplice ordine al ristorante, oggi abbiamo chiesto all’oroscopo se esistono segni che farebbero di tutto per una birra fresca.

Non è che ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali che amano la birra: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Ti piace l’idea di una bella birra dopo lavoro?

Allora con ogni probabilità sei nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali che amano la birra!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci di tutti quei segni che amano davvero la birra: chissà che tu ed i tuoi amici non siate tra loro?

Capricorno: quinto posto

Avevate bisogno di una pausa? Per voi nati sotto il Capricorno non è semplice staccare e prendervi il vostro spazio.

Quando si tratta di farsi una birra, però, il Capricorno è sempre in prima fila!

I nati sotto questo segno sono persone assolutamente amanti della birra. Ai Capricorno piace che le birre siano tante, tutte diverse e per qualsiasi gusto, che si possano bere con facilità e che siano il modo migliore per “staccare” un attimo da lavoro!

Scorpione: quarto posto

Nella nostra classifica dei segni zodiacali che amano la birra ci sono anche tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Eh sì, anche se sembra così serio e compassato lo Scorpione non disdegna assolutamente una buona birra!

Abituati come sono ad eccellere su tutto, i nati sotto il segno dello Scorpione adorano la birra. Possono dimostrare di essere esperti anche mentre si prendono una pausa o si rilassano con gli amici e hanno tantissime birre tra cui scegliere. Si tratta di un modo per gli Scorpione, che sono generalmente molto esigenti, di trovare un alto standard anche mentre si beve una cosa con gli amici!

Bilancia: terzo posto

Sociali e socievoli come sono i nati sotto il segno della Bilancia, non potevamo di certo escluderli dalla classifica dei segni zodiacali che amano la birra, non credete?

La Bilancia è una persona che ama tantissimo essere con gli amici, in mezzo agli altri e sempre pronta a divertirsi.

Per la Bilancia amare la birra è praticamente un passo naturale!

Chi è nato sotto il segno della Bilancia, infatti, è una persona che si diverte sempre tantissimo in mezzo alle altre persone. Chiedere di vedersi per una birra è un modo innocuo per rendere piena di attività e di persone anche la serata più sola: chiedete alla Bilancia!

(Ma non chiedetele troppo: la Bilancia è anche uno dei segni zodiacali che ingrandisce sempre veramente tutto quanto!).

Ariete: secondo posto

Anche l’Ariete è uno dei segni che ama in assoluto più di tutto la birra!

Per gli Ariete bere una birra può diventare un vero e proprio modo di essere al centro dell’attenzione o al centro della situazione “che conta”.

Per un Ariete avere a che fare con gli altri è sempre interessante: amano essere socievoli e sociali e, quindi, generalmente amano anche la birra.

Quando l’Ariete si trova in mezzo agli altri, una buona birra è il modo migliore per diventare immediatamente amici con gli altri. Un Ariete che si siede con voi di fronte ad una birra è in grado di farvi raccontare tutti i vostri segreti… oltre che raccontarvi tutti i suoi!

Con un Ariete ed una birra non potete sbagliare: sono un vero e proprio binomio indissolubile!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano la birra

Che sia una di quelle birre poco costose o una delle birre più complicate mai prodotte il Sagittario sarà sempre pronto a berle una con voi.

Se volete conoscere bene un Sagittario è davanti ad una birra che potete farlo: adorano rilassarsi insieme agli amici con una birra gelata in mano!

Ehi: almeno i Sagittario non sono nella classifica dei segni zodiacali più procrastinatori dell’oroscopo!

Anche se il Sagittario è sempre pronto a rilassarsi (ed il suo amore per la birra lo dimostra), i nati sotto questo segno sono persone che tendono a dividere lavoro e divertimento. Quando si tratta di divertirsi, però, i Sagittario hanno le idee chiare!

Per i Sagittario bere una birra con gli amici è un ottimo modo per essere socievoli e carini con gli altri: approfittatene!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.