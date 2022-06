Cappelli all’uncinetto irresistibili e coloratissimi da avere per l’estate

Con l’estate si ha voglia di novità un po’ in tutto: borse, costumi, scarpe e relazioni. Sì perché il sole ci riempie di energia ed insieme al desiderio di libertà e vacanze cresce anche quello per lo shopping. Visto e considerato che ogni cambiamento parte dalla testa iniziamo proprio dai cappelli.

Non stanno bene a tutte e molti sono a dir poco orrendi. Sfatiamo un mito, se li avete pagati cinque euro (o venti se vi hanno fregate) in spiaggia be’, si vede. Nulla di male ma meglio evitare atteggiamenti da eroina dell’ombrellone in seconda fila.

Il bello dei cappelli all’uncinetto è che sono ancora relativamente poco diffusi da noi – nella vita reale si intende – mentre sui social spopolano già da un po’ sia tra le star che tra le modelle e ragazze normali fashion addicted. Vediamo come portarli e quali comprare per una nuova stagione all’insegna dell’allegria.

Cappelli all’uncinetto da avere per l’estate. Il modello più cool è quello da pescatore

Come spesso capita ci si può affidare ad Asos per scelte di stile sempre sul pezzo. Costa 16,99 euro, è colorato – si va dal rosa confetto al verde fino all’azzurro cielo – ed è ottimo con un abito di Stradivarius (l’alternativa simile è proposta da Mango) in crochet, spalline sottili e lunghezza al ginocchio. Via libera, in questo caso a zeppe accennate in paglia o sandali flat color cuoio.

Bianco come le nuvole che speriamo di non vedere mai al mare, il modello realizzato da H&m è in paglia (il prezzo è di 17,99 euro ed esiste anche la variante black). L’effetto uncinetto e la fascia interna gros -grain conferiscono eleganza e ne garantiscono la comodità anche a temperature elevate. Un completo in jeans chiaro o un abito nei colori pastello saranno le scelte più azzeccate con questo cappello.

Dicendo la parola uncinetto si pensa alle nonne ed ai loro meravigliosi centrini oppure ai costumi super sexy che però dopo un paio di bagni si allargano come sacchi della spesa (eh, a quanto pare bisogna tenerli lontani dall’acqua), Tra i cappelli più in voga del momento, anche grazie alle borse della stessa collezione, c’è quello di Prada azzuro (590 euro sul sito ufficiale). La forma è da pescatore, il materiale è la rafia ma a prima vista sembrerebbe proprio uno dei nostri adorati all’uncinetto. La firma a contrasto nera sul davanti ha sempre il suo perché.

Con un paio di shorts e sandali nude dal tacco basso l’outfit sarà completo. Anche oggi quindi abbiamo visto quanto poco basti per creare un look giovane, alla moda ed estivo. Le scuse

Silvia Zanchi