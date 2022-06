Beautiful anticipazioni: crisi d’ansia, tormenti e tradimenti in arrivo

By

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che succederà negli episodi in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022. Scopriamolo insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli US infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5

Beautiful anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Le prossime puntate in onda in questa settimana di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Assisteremo a nuovi tradimenti, crisi d’ansia e tormenti interiori per i nostri amati e odiati protagonisti.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, assisteremo a diverse storyline che abbiamo avuto già modo di affrontare nelle scorse settimane. Nel dettaglio ci concentreremo sugli effetti postumi dell’omicidio di Vinny e di come Liam stia affrontando la situazione e inizieremo a vedere i barlumi di un nuovo amore extraconiugale fra Quinn e Carter.

Nella settimana che va dal 12 al 18 giugno ci saranno grandi cambiamenti. In particolare, gli spettatori analizzeranno con un occhio esterno la situazione particolare di Liam. Il giovane, dopo essere stato a lungo sulle scene per il famoso triangolo amoroso insieme a Steffy e Hope è adesso al centro dell’attenzione per essere stato colui che ha ucciso Vinny.

In realtà, al momento dell’investimento Liam avrebbe potuto soccorrere Vinny Walker, ma papà Bill Spencer glielo ha impedito. Motivo per cui il giovane Spencer è da qualche tempo vittima di incubi notturni.

Sul fronte sentimentale invece, nelle prossime puntante di Beautiful in onda su Canale 5 vedremo una Quinn Forrester sempre più distante da suo marito Eric. Lo stesso Eric racconterà di questa freddezza nel suo matrimonio al figlio Ridge.

Ma concentrandoci su Quinn, la donna si avvicinerà a Carter per Zoe, iniziando a stringere con l’avvocato un rapporto che supera l’amicizia, avvicinati dalle chiacchierate intime sui loro rispettivi compagni di vita.