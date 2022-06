Test della Personalità | Come vuoi che gli altri ti vedano?

Con questo test della personalità scopriremo come vuoi farti vedere dagli altri e quali giudizi cerchi di attirare su di te.

Anche se non ne siamo sempre consapevoli, tutti noi ci comportiamo in maniera da generare negli altri una determinata reazione o un almeno alcune reazioni di un certo tipo.

Si tratta di atteggiamenti che spesso mettiamo in pratica da tutta la vita e che nella maggior parte dei casi sono diventati tutt’uno con la nostra personalità.

Dal momento che sono ormai parte di noi è molto difficile analizzare il nostro comportamento ma soprattutto è molto difficile diventare consapevoli di quello che vogliamo davvero ottenere comportandoci in una certa maniera.

Questo genere di cose, infatti, non si può analizzare in maniera razionale e consapevole, perché i nostri comportamenti vengono in gran parte dettati dall’inconscio.

Ecco allora che, per scoprire quali sono i comportamenti che ormai mettiamo in atto da così tanto tempo da essere diventati “automatici”, è il caso di giocare un po’ con il nostro inconscio.

Test della Personalità: come vuoi farti vedere dagli altri?

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare i quattro ritratti di donna che ti proponiamo e scegliere il ritratto che ti sembra più vicino al tuo modo di essere. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri come vuoi farti vedere dalle altre persone.

Ritratto 1

La donna rappresentata in questo ritratto ha uno sguardo calmo e molto diretto, che sembra non voler nascondere assolutamente niente.

Ha un’espressione ferma ma gentile, che sembra invitare a un confronto sereno e tranquillo.

Anche se potrebbe essere molto difficile determinare la sua età, questa donna sembra essere una donna adulta, decisa e responsabile.

Se hai scelto questo ritratto in particolare significa che vuoi essere percepita come una donna forte e affidabile, in grado di comportarsi sempre nella maniera corretta e di fare sempre le scelte giuste. Comportandoti in questo modo probabilmente vieni percepita spesso come una donna più matura dell’età che ha e, quindi, vieni spesso considerata un punto di riferimento per organizzare feste, eventi o attività di gruppo.

Ritratto 2

La donna di questo ritratto ha un’espressione giovanile e innocente. Il suo sorriso è luminoso e la sua espressione è molto serena. Sembra non avere alcun problema al mondo o comunque sembra essere molto felice nonostante tutto.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei una persona estremamente gentile, in grado di trasmettere felicità e gioia alle persone che sono a contatto con lei.

Desideri sempre dare agli altri una buona impressione di te, quindi ti comporti in maniera da sembrare una persona buona, innocente e pura in tutte le cose che fai. Probabilmente sei davvero così, perché queste caratteristiche difficilmente si riescono a fingere a lungo.

Questo significa però che comportandoti così potresti attirare persone malintenzionate, che vogliano cioè approfittarsi del tuo buon cuore e della tua innocenza. Presta sempre la massima attenzione!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test del Potere Femminile!

Ritratto 3

La donna dipinta in questo ritratto guarda dritto davanti a sé con uno sguardo molto deciso e determinato. Per quanto sembri molto giovane dà l’impressione di essere una donna estremamente forte, in grado di prendere in autonomia tutte le decisioni che riguardano la sua vita.

Un’espressione del genere però potrebbe sembrare anche piuttosto aggressiva, soprattutto se viene mantenuta molto a lungo e in molte situazioni.

Se hai scelto questo ritratto significa che, esattamente come la sua protagonista, vuoi essere percepita come una donna estremamente forte e indipendente, in grado di badare a se stessa e di pensare con la propria testa.

Ovviamente lo scotto da pagare per un obiettivo del genere è che a volte risulti troppo dura o addirittura troppo aggressiva. Le persone potrebbero sentirsi intimidite dalla forza del tuo carattere.

Ritratto 4

Questo ritratto rappresenta una donna molto sensuale, che conosce perfettamente il potere della sua femminilità e che sa utilizzarlo in maniera assolutamente perfetta.

Si tratta di una donna forte, consapevole e seduttrice, in grado di affascinare tutte le persone che si trovano a contatto con lei.

Se hai scelto questo ritratto significa che vuoi essere percepita come una “femme fatale”, cioè come una donna in grado di ottenere tutto quello che vuole grazie alla potentissima arma della sua femminilità.

Vuoi anche dare l’idea di essere una persona con cui è meglio non scherzare perché possiede molti mezzi per vendicarsi e ottenere esattamente quello che vuole.

Forse non faresti mai volontariamente del male a qualcuno, ma non importa: quello che conta è che le persone che hai intorno si convincano che è meglio non indispettirti!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.