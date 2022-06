Quanto sei fedele? Mettiti alla prova con il nostro test di oggi

By

Pronto a scoprire quanto sei (veramente) fedele? Il test della fedeltà è qui per dirci veramente come ti comporti veramente. Lo proverai?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che… svelerà molti altarini.

Eh sì, perché con il test di oggi abbiamo intenzione di analizzare a fondo un sentimento molto importante che spesso (troppo spesso) viene trattato con superficialità.

La fedeltà! Che ne dici: ti va di scoprire quanto lo sei tu?

Test della fedeltà: sei pronto a scoprire quanto sei fedele nella vita?

Che ne dici di provare il nostro test della fedeltà?

Stai tranquilla o stai tranquillo: non diremo il risultato a nessuno!

Vogliamo splo capire se sei una persona che dà un alto valore alla fedeltà od una persona che… la considera di meno, diciamo così.

Qui sopra trovi un quadro di Rafael Olbinski, un bravissimo pittore surrealista che crea spesso scene veramente gradevoli da vedere. Oggi si è un po’ lasciato andare con le proporzioni, non trovi?

Ti chiediamo solo di dirci che cosa hai visto tu per primo in questo disegno. C’è chi direbbe che è il cane il protagonista e chi, invece, ha immediatamente visto una donna con il vestito rosso. Ehi, aspetta: c’è di più! Nella “pancia” del dalmata, in realtà, è possibile anche vedere il profilo di un volto. Ma quanti protagonisti ci sono?

Sarai stupita di scoprire quante persone ne notano alcuni, differentemente da te!

Dicci che cosa hai notato tu ed il test della fedeltà farà il resto: pronta a scoprire chi sei?

hai visto prima il dalmata : quello che hai visto tu per primo, nel quadro che ti abbiamo proposto per il test della fedeltà, è stato il dalmata.

Impossibile non notarlo: è così grande! Da sempre simbolo di lealtà, amore e devozione il dalmata è di certo un ottimo segnale nel test della fedeltà . Significa che sei una persona assolutamente pronta a mettere di fronte a qualsiasi cosa la lealtà verso gli altri, soprattutto le persone che ami sinceramente!

Sei di certo una persona che, prima di tradire la fiducia o l’amore di qualcuno, decide di prendersi le sue responsabilità, Questo ti fa onore ma dobbiamo anche dirti che la tua scelta ci parla anche di una quasi ossessione verso la chiarezza e la trasparenza . Preferisci essere sempre limpida , con dei risultati (però) a volte un poco contrastanti! Non preoccuparti, però: meglio “troppo” fedeli che troppo poco, non credi?

Il vestito della donna e lei stessa hanno immediatamente attirato la tua attenzione: solo dopo hai visto gli altri elementi del quadro!

Non vogliamo dire che tu sia per forza una persona poco fedele ma il nostro test della fedeltà ci dice che sei sicuramente una persona che ha una sensualità ed una passione per la vita molto (ma molto) alta e sviluppata .

Tu credi che sia importante, innanzitutto, vivere e essere felici delle scelte che si fanno, senza pensare, poi, di dover rimpiangere qualcosa in futuro.

Soffrire, scottarsi, vivere al limite (qualsiasi sia per te il “limite”) è qualcosa che ti interessa e che ti attira. A volte, quando uno ragiona così, la fedeltà non è di certo la prima priorità! Sei una persona che ha fame di vivere: almeno le persone che ti conoscono farebbero meglio a saperlo!

Ci vuole veramente un talento particolare per notare il volto come primo elemento: non è che devi provare anche il nostro test della strega per capire che tipo di poteri hai?

In ogni caso possiamo dirti che nel test della fedeltà tu sei la persona che, probabilmente, ne esce meglio.

Vedere un volto, infatti, è quasi sempre un simbolo di voglia di chiarezza e di trasparenza nella propria vita. Questo significa che tu sei una persona decisamente fedele ma non al limite dell’ossessione: tu vuoi che siano rispettati i tuoi limiti e le tue richieste e assicuri lo stesso agli altri. Per te è il rispetto, più che la cieca fedeltà, ad avere importanza!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.