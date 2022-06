Test: cosa detesti del tuo partner? Questo test lo rivela in 30 secondi

Questo test rivela ciò che proprio non sopporti nel tuo partner in 30 secondi! Concorderai con il responso di oggi?

Nessuna relazione sentimentale è perfetta. Ogni relazione che si rispetti conta alti e bassi e qualche litigio all’attivo, spesso nascono conflitti a causa di incomprensioni o qualcosa dell’altro che proprio non riusciamo a tollerare.

Il test di oggi analizzerà l’aspetto che ti infastidisce maggiormente nel partner. Questo test ti propone una immagine che è una illusione ottica. L’immagine è composta da più elementi sovrapposti, l’elemento che noti prima rivelerà l’aspetto che detesti maggiormente del tuo partner e non è detto che tu ne sia consapevole.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò cosa non sopporti del tuo partner

Questo test analizzerà le tue impressioni, quelle più istintive. Fare il test è semplicissimo, dovrai solo osservare velocemente l’immagine che segue e dire cosa hai visto prima. Questa immagine è un opera dell’artista ucraino Oleg Shuplyak. Anche se i test online hanno lo scopo di intrattenere e non forniscono diagnosi cliniche, per molti utenti il risultato di questo test è stato giudicato sorprendentemente attendibile.

La prima cosa che vedi in questa straordinaria illusione ottica ti farà comprendere cosa non tolleri nell’altro.

Soluzione del test

Ecco cosa indica se la prima cosa che hai visto è stata:

Il volto di un uomo di profilo

Se osservando l’immagine tutti gli elementi si sono fusi mostrandoti il profilo del volto di un uomo, significa che la cosa che proprio non riesci a tollerare del tuo partner è la sua testardaggine. Non sopporti le persone che vogliono per avere ragione a tutti i costi, che non si mettono in discussione e che per difendere le loro idee diventano aggressivi. Tutti possiamo sbagliare.

Il drappo rosso

Se osservando l’immagine ti è rimasta impressa la tenda rossa significa che del tuo partner detesti i melodrammi. Il tuo partner a volte diventa cupo, si fa troppi problemi ed ingigantisce i problemi. Detesti quando non riesci a farlo ragionare e quando vede le cose in modo drammatico. Spesso questo lo rende di cattivo umore e tu ricordi con tristezza che ti sei innamorata di lui proprio perchè era divertente e ti strappava tanti sorrisi.

L’uomo adirato col pugnale

Se hai notato prima l’uomo arrabbiato con il pugnale in mano significa che non riesci a sopportare gli sbalzi di umore, nello specifico il cattivo umore. Il tuo partner in alcuni periodi è particolarmente stressato e nervoso e fa ricadere questa condizione su di te. Sopportare i suoi ghigni è davvero faticoso. Vorresti che la vostra coppia fosse più stabile e che la serenità regni sovrana. Per te non c’è niente di più importante della serenità.

L’uomo in ginocchio

Se la prima cosa che hai notato è stato l’uomo in ginocchio significa che l’aspetto che proprio non sopporti del tuo partner è la possessività. Non ti dispiace il fatto che ti dimostra di tenerci e di essere un pò geloso, detesti quando diventa esagerato e troppo possessivo. A volte la gelosia lo fa sentire ossessionato e tu per contro ti senti soffocato e frustrato.