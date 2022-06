Questi segni zodiacali muoiono dalla voglia di fare figli: ecco la classifica

La classifica di oggi dell’oroscopo ci dice se il tuo partner è uno dei segni zodiacali con tanto istinto materno: meglio saperlo prima, non credi?

C’è chi ti direbbe che volere figli è un percorso naturale, che tutti hanno in mente e chi, invece, ti direbbe proprio il contrario.

Di certo il desiderio di maternità e di paternità non è qualcosa di assoluto e granitico ma è sicuramente un sentimento che può modificarsi nel tempo.

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che, però, hanno questo sentimento molto più sviluppato degli altri!

I segni zodiacali con tanto istinto materno (e paterno): tu sei in classifica?

Quante volte ti è capitato di sentirti dire: “E voi, quando lo fate un bel bambino?”.

Spesso questa è una domanda invadente e indelicata: che tu abbia voglia di fare figli, che tu non possa riuscirci e che tu rifugga prepotentemente l’idea della maternità o della paternità, nessuno dovrebbe mettere bocca sulle tue scelte!

Ci sono dei segni zodiacali, però, che questa domanda non solo la aspettano ma rispondono immediatamente.

Sono i segni zodiacali che hanno un istinto materno (e paterno) veramente sviluppato!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti quali sono i segni zodiacali che vogliono diventare genitori più di tutti gli altri: non è che il tuo partner è in classifica per caso?

Aquario: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che hanno un istinto genitoriale veramente molto sviluppato.

Per gli Aquario è praticamente normale cercare di fare da figure materne o paterne alle persone che li circondano.

Sono sempre pronti a dare una mano, a consigliare, anche ad essere un poco eccessivi nelle loro cure: fare un figlio sarebbe il loro sogno!

Toro: quarto posto

Anche per i nati sotto il segno del Toro il sentimento materno o paterno è sempre molto forte!

I Toro sono persone che amano accudire: sono sempre pronte ad anticipare tutte le vostre esigenze e hanno tanto amore incondizionato da dare!

Ecco perché, per i Toro, essere tra i segni zodiacali con un forte istinto materno è praticamente naturale: se non sono genitori di figli, lo sono di cani, gatti, amici o altri familiari!

Cancro: terzo posto

Ma come, i Cancro sarebbero solo al terzo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo?

Non erano anche nella classifica dei segni zodiacali migliori da avere come mamma?

Per quanto i Cancro siano persone veramente amorevoli, che possono fare veramente la differenza in qualità di mamme (e di papà), per loro la maternità è un istinto forte ma non fortissimo.

I Cancro, infatti, sono persone che riconoscono alcuni dei loro difetti che si mettono in mezzo alla genitorialità. Per esempio, infatti, i Cancro sono molto ansiosi oppure molto capricciosi: non sono tratti meravigliosi da avere quando si parla di fare figli, non trovate?

Pesci: secondo posto

Anche se sono persone che, generalmente, sembrano avere proprio la testa fra le nuvole, i nati sotto il segno dei Pesci hanno un fortissimo senso di maternità.

Per i Pesci, infatti, accudire gli altri è praticamente una seconda natura. Adorano essere amorevoli e dirottare tutte le loro attenzioni su una persona in particolare, mettendola al centro del loro mondo. Questo spesso vuol dire, specialmente per i Pesci, che quasi nessuno può frapporsi tra loro ed il proprio figlio (qualunque tipo, come dicevamo sopra, di figlio sia: umano, dentro un vaso o quattro zampe!).

I Pesci sono persone che amano l’amore. Quale amore più puro c’è di quello tra un bambino ed i suoi genitori?

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con tanto istinto materno

Per i nati sotto il segno della Bilancia essere amorevoli, spremersi il più possibile per gli altri e mettere le loro esigenze al primo posto è già la norma.

Ecco perché li mettiamo al primo posto della classifica dei segni zodiacali con tanto istinto materno!

La Bilancia è un segno particolarmente orientato verso la maternità.

Adora i bambini (dopotutto tutte le Bilancia sono un poco bambine anche loro, basta guardare la classifica dei segni zodiacali più rumorosi dell’oroscopo) ed i bambini adorano lei.

Per la Bilancia avere a che fare con un piccolo umano, che può aiutare a crescere, formandolo e dandogli tutti gli strumenti per vivere felice è un privilegio ed un onore.

Sono molto interessati a diventare genitori: tenetene da conto se state insieme ad una Bilancia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.