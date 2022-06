Scegli un simbolo e scopri i tuoi poteri grazie al test della strega

By

Il test della strega è qui per aiutarci a capire che tipo di poteri hai veramente: scegli un simbolo che ti attrae e scopri di più su di te!

Sei pronta a provare il test che ci dirà che tipo di poteri nascondi dentro di te?

Oggi abbiamo deciso di scoprire chi sei veramente e, per farlo, ci affideremo a dei simboli piuttosto potenti.

Non dovrai far altro che dirci quale tra loro ti attira più di qualsiasi altra cosa: sei pronta a divertirti?

Test della strega: scopri che tipologia di strega sei con questo test

Ormai lo sappiamo che “strega” non è più propriamente un insulto, dai!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità decisamente curioso.

Qui sotto, infatti, puoi notare qualche simbolo veramente strano.

Non soffermarti troppo su cosa significhino o cosa siano: scegli solo quello che ti ha attirato più di tutti!

Il test della strega ci dirà che tipo di poteri hai, che siano nascosti e latenti oppure manifesti ed ancora visibili.

Sei pronta a giocare con noi? Ehi, che fai: metti via quella bacchetta, non farci un incantesimo!

le mani con la sfera di cristallo : chi sceglie la sfera di cristallo è una persona che, nel nostro test della strega, svela di avere un potere veramente particolare.

Sei praticamente in grado di prevedere il futuro: ti sembra sciocca come idea?

(Se la pensi così, allora devi provare anche il nostro test del futuro che ti dirà come andrà la vita : chissà che tu non lo sappia già?).

In realtà non hai poteri di divinazione veri e propri però hai un’intelligenza viva ed acuta oltre ad una fina conoscenza del mondo umano e non.

Sei in grado di prevedere come andranno le cose, anche quelle che non ti riguardano, perché sei una persona che è abituata ad analizzare, a guardare oltre l’orizzonte e a leggere tra le righe. Si tratta di un potere decisamente forte: non lo sprecare!

Sei in grado di lanciare qualsiasi incantesimo e di creare (quasi dal niente) le condizioni ottimali per far realizzare quello che vuoi.

Il tuo è un potere fattivo, concreto: ecco perché hai scelto l’unico elemento che riporta alla realtà!

Come un gatto, infatti, sei in grado di fare qualsiasi cosa, quando vuoi. Entrare in luoghi impossibili da penetrare, convincere tutti ad amarti, sparire quando meno te lo aspetti.

Sei misteriosa ma in grado di fare veramente tutto: un potere veramente niente male il tuo!

Sei una vera guaritrice ! Per te è importantissimo essere vista come una persona in grado di prendersi cura degli altri: è un ruolo che ti viene naturale e che ricopri senza neanche porti il problema! Sei una persona capace di guarire e curare gli altri, mettendoli al primo posto, dando loro quello che gli serve. Sai sempre che cosa è meglio fare, anche solo grazie alla tua intuizione: beato chi ti conosce ma abbiamo una domanda per te.

Quand’è che ti prenderai cura anche di te stessa?

Sei da sempre stata in grado di trovare messaggi nascosti, significati sconosciuti oppure connessioni particolari: con le altre persone, con la natura, con l’Universo stesso!

Sei una comunicatrice: ti piace riuscire a passare da una “dimensione” all’altra e ti riesce molto facile adattarti a qualsiasi tipo di situazione!

Probabilmente devi provare anche il nostro test della buona amica: sei una persona che non si fa problemi a allacciare rapporti ed ha sempre una sensibilità particolari per ogni tipo di avvenimento o persona.

Riesci a leggere nei sentimenti degli altri o a capire come andrà a finire una situazione molto prima di tutti quanti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.