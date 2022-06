Test del Romanticismo | Di quale tipo di romanticismo hai bisogno?

Tutte abbiamo bisogno di romanticismo nella vita, ma con questo test capiremo qual è il tipo di romanticismo che fa bene al tuo cuore.

È opinione comune che, di natura, le donne siano più portate degli uomini verso tutto ciò che è romantico e sentimentale. Si tratta più o meno di una verità, anche se naturalmente ci sono donne più o meno romantiche di altre.

Bisogna però comprendere che non tutti i tipi di romanticismo sono uguali, e sicuramente ognuna di noi esprime il proprio desiderio di essere romantica e di manifestare romanticismo in una maniera molto personale.

Questo significa che quello che ad alcune persone potrebbe apparire eccessivo e sdolcinato è perfetto per altre, mentre un gesto che ad alcune potrebbe sembrare assolutamente insignificante per altre potrebbe rappresentare l’apice del romanticismo.

Questo significa, in pratica, che per essere davvero felici in amore bisogna trovare qualcuno che capisca il tipo di romanticismo di cui abbiamo bisogno e che sia in grado di manifestarlo nel modo in cui ci fa più piacere.

Test del Romanticismo

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di scegliere l’abito che ti farebbe più piacere indossare per un’occasione speciale o quello che rappresenta meglio la tua personalità. Non chiederti se quel modello o quel colore ti starebbe bene o male: scegli senza farti troppe domande!

1 – Outfit viola con crop top in pizzo

Questo completo gonna – top è caratterizzato da una parte superiore in pizzo viola molto bella e sicuramente molto elaborata.

Pur essendo un completo molto elegante, questo outfit risulta molto elegante e molto rigorosa. Anche se una sottile striscia di pelle sul ventre viene lasciata scoperta, lo scollo castigatissimo riequilibra il tutto evitando di scadere nella volgarità.

Se hai scelto questo l’outfit viola significa che per te il romanticismo è sempre qualcosa di molto concreto, di molto reale e di molto pratico.

Sei una donna adulta e pragmatica, che sa perfettamente quello che vuole e come lo vuole. Nel corso della vita hai sempre cercato di migliorarti e di superare le avversità giorno dopo giorno, contando solo sulle tue forze.

Questo significa che l’uomo che vorrà farti davvero felice dovrà essere in grado di comprendere questo aspetto del tuo carattere. Non ti interessano palloncini, serenate, cento mazzi di rose che poi non sapresti dove mettere: ti interessano promesse serie, gesti concreti, la continua dimostrazione pratica che potrai fidarti della persona che hai accanto in ogni situazione e sotto ogni punto di vista. Questo per te è il romanticismo che rende più bella la vita.

2 – Outfit rosa con crop top dalle spalle scoperte

Il rosa è sicuramente il colore più femminile in assoluto: da decenni ormai è stato associato alla femminilità in tutte le sue forme e anche all’affetto e all’amore romantico.

L’outfit che hai scelto ha linee morbide e un po’ retrò, con le spalle scoperte e una leggera balza che incornicia il décolleté e le spalle.

Si tratta di un modello molto giovanile, che dà sicuramente l’impressione di una personalità allegra, vivace e innocente.

Se hai scelto questo outfit significa che hai un’idea della vita e dell’amore molto vicine a ciò che è sempre stata l’idea tradizionale di romanticismo. Ti piacciono le grandi dimostrazioni d’affetto, i biglietti d’amore, i regali inaspettati, le sorprese organizzate nei minimi dettagli, le cene a lume di candela con i petali di rosa sul tavolo.

Per te l’amore dev’essere sempre un po’ vicino al sogno e deve permetterti di vivere un po’ in quella favola che hai sognato da bambina e a cui non hai intenzione di rinunciare nemmeno nel corso della tua vita da adulta!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.