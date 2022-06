Test: comprerai la casa dei tuoi sogni? Scoprilo attraverso una scarpa

By

Desideri di acquistare la casa dei tuoi sogni e non sai se ce la farai? Questo test ti aiuterà a conoscere meglio quale sarà il tuo destino

Hai mai sognato di acquistare una casa? Con giardino, piscina, ascensore o semplicemente un piccolo appartamento in centro. Non è importante la dimensione e il costo di una casa, ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze. Di sicuro, tutti hanno la casa dei loro sogni. Fantasticare sugli arredamenti è un’attività molto diffusa, che porta via molte ore, soprattutto a quelle persone che amano sognare ad occhi aperti.

E tu, hai la casa dei tuoi sogni? Esiste un angolo del mondo nel quale vorresti vivere? Esiste da qualche parte un posto dove vorresti stare da sola o in compagnia delle persone che ami di più? Qualora la risposta fosse positiva, hai aperto l’articolo giusto. Oggi potrai scoprire se riuscirai un giorno ad acquistare la casa dei tuoi sogni. Dovrai soltanto fare una scelta e il gioco sarà fatto.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre scarpe. Quale preferisci? Quella comoda, quella col tacco o quella da ginnastica? In base alla tua decisione, potrai consultare un profilo e scoprire la verità sul tuo futuro. Lasciati guidare dall’istinto e poi scorri il testo verso il basso. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un semplice passatempo che dedichiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori più assidui.

I profili del test

Scarpa comoda: sei una persona che ama la vita familiare. Ti piace goderti ogni momento insieme alle persone più importanti. Acquistare la casa dei tuoi sogni è uno dei tuoi principali obiettivi e non ti fermerai finché non ci sarai riuscita. Forse dovrai accontentarti e fare delle rinunce, ma sicuramente riuscirai a trovare ciò che cerchi. La tua personalità è molto chiara, preferisci restare nella tua comfort zone piuttosto che andare fuori, alla ricerca dell’avventura.