E’ giunta l’ora di ricorrere allo spray antizanzare: ecco la ricetta fai da te

E’ arrivato il momento di tirare fuori lo spray antizanzare. Ma hai mai pensato di crearne uno? Scopriamo come.

Non c’è alcun dubbio che le zanzare siano uno degli insetti più fastidiosi con cui dobbiamo fare i conti durante il periodo estivo.

Le troviamo ovunque, non c’è proprio via di scampo. Ovviamente per proteggerci da questi animaletti, possiamo ricorrere agli spray antizanzare che troviamo sul mercato. Ma perché non crearne uno migliore per la nostra salute?

Opta per uno spray antizanzare fai da te: la tua salute ti ringrazierà!

Quando parliamo di repellente per zanzare ci riferiamo ad uno spray o ad una lozione che tiene lontane le zanzare.

Le punture di zanzara possono provocare forti pruriti e perfino reazioni allergiche. I repellenti per zanzare di per sé non uccidono questi insetti, ma il loro odore le respinge. Però sono prodotti che contengono delle sostanze chimiche sintetiche che possono causare irritazioni ed eruzioni cutanee. Perciò vogliamo proporti di creare una versione di spray antizanzare fai da te. Ovviamente questa soluzione offre diversi vantaggi:

Ha un profumo gradevole : I repellenti naturali per zanzare fai da te contengono oli essenziali come la lavanda, la citronella, la cannella, il limone e il timo. Questi oli essenziali hanno una fragranza unica che aiuta non solo a respingere le zanzare, ma rende anche di buon l’umore.

: I repellenti naturali per zanzare fai da te come la lavanda, la citronella, la cannella, il limone e il timo. Questi oli essenziali hanno una fragranza unica che aiuta non solo a respingere le zanzare, ma rende anche di buon l’umore. E’ salutare per la pelle : Poiché gli spray antizanzare non contengono sostanze chimiche aggressive e tossine, sono completamente sicuri da applicare sulla pelle.

: Poiché gli spray antizanzare non contengono sostanze chimiche aggressive e tossine, sono completamente sicuri da applicare sulla pelle. Non include sostanze chimiche : Generalmente i repellenti che si acquistano includono sostanze chimiche che possono causare irritazioni ed eruzioni cutanee, a differenza dello spray antizanzare fai da te, che contiene esclusivamente ingredienti naturali.

: Generalmente i repellenti che si acquistano includono sostanze chimiche che possono causare irritazioni ed eruzioni cutanee, a differenza dello spray antizanzare fai da te, che contiene esclusivamente ingredienti naturali. E’ sicuro per i bambini: I repellenti fatti in casa sono la scelta migliore anche per i bambini, poiché non contengono ingredienti aggressivi. Sono completamente sicuri per la loro elle e non scatenano alcun tipo di allergia.

A questo punto, scopriamo insieme come creare uno spray antizanzare fai da te. Non preoccuparti, è un procedimento facile e veloce e non ti costerà un patrimonio. Inoltre, visto che il prodotto non contiene ingredienti aggressivi o sostanze chimiche, non dovrai preoccuparti degli effetti collaterali. Per preparare questo prodotto si possono usare dei semplici oli essenziali e altri prodotti per la casa:

40 ml di tazza di acqua

40 ml di aceto di sidro di mele

10 gocce di olio essenziale di citronella

10 gocce di olio essenziale di rosmarino

Bottiglietta spray

10 gocce di olio essenziale di lavanda

10 gocce di olio essenziale di menta piperita

In una piccola bottiglietta spray, unisci l’aceto di sidro di mele e una quantità uguale di acqua. Aggiungi gli oli essenziali elencati nella ricetta alla miscela. Per completare l’operazione, agita energicamente. È risaputo che le zanzare detestano diversi aromi naturali, come appunto quelli derivati dagli oli essenziali, e di conseguenza la ricetta che ti abbiamo appena descritto può essere molto efficace contro le zanzare.