Impossibile non aiutarli: questi segni si perdono in un bicchier d’acqua!

I segni zodiacali sempre smarriti sono tutti quei segni zodiacali che si perdono costantemente in un bicchier d’acqua: non è che ci sei anche tu tra loro?

Dicci la verità: non è che per caso sei quel tipo di persona che non riesce veramente a raccapezzarsi, poco importa dove vada e cosa sia facendo?

Oggi abbiamo deciso di chiedere all’oroscopo di darci una mano a scoprire quali sono quei segni zodiacali che sembrano proprio confusi.

Speriamo che tu non sia tra loro!

I segni zodiacali sempre smarriti: ecco chi si perde in un bicchier d’acqua

La classifica di oggi dell’oroscopo è una di quelle decisamente difficili da affrontare… soprattutto se troverai il tuo segno tra i primi cinque!

Oggi, infatti, parliamo di tutti quei segni zodiacali sempre smarriti, che si perdono letteralmente in un bicchier d’acqua.

Anche la cosa più semplice sembra loro veramente complicata e non c’è assolutamente possibilità di fare le cose con calma: tutto è un problema!

Scopriamo le prime cinque posizioni della classifica di oggi: meglio sapere chi sono questi segni zodiacali sempre smarriti, non credi?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che, spesso e volentieri, si complicano decisamente la vita.

Il Cancro, infatti, è una persona che spesso si fa dei problemi inutili, molto più complicati di quello che richiederebbe la situazione!

Ecco perché, per i nati sotto il segno del Cancro, perdersi in un bicchier d’acqua è praticamente la norma.

Scorpione: quarto posto

Mettiamo gli Scorpione al quarto posto di questa classifica per un motivo soltanto.

Sembra strano, infatti, che gli Scorpione (che generalmente sono persone estremamente pragmatiche e piene di spirito d’iniziativa) siano tra i segni zodiacali più smarriti di tutto l’oroscopo.

Eppure, gli Scorpione si meritano un posto in questa classifica.

Quando si trovano in una situazione sconosciuta, infatti, gli Scorpione faticano non poco a venirne a capo. Si bloccano alla più piccola difficoltà, si agitano per un nonnulla e si trovano nella condizione di non sapere assolutamente cosa fare. Insomma: si perdono letteralmente in un bicchier d’acqua appena non conoscono alla perfezione la situazione!

Pesci: terzo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che non sanno mai bene che cosa fare o come farlo.

Molto è da imputare alla loro eleganza, grazie ed aura di “intoccabilità”.

I Pesci sono sempre trattati con molta venerazione, come se non li si potesse disturbare: ai Pesci questo, ovviamente, piace e per questo indulgono molto in questo atteggiamento.

Peccato che, però, a forza di fare così i Pesci si trovino nell’impossibilità di imparare qualcosa di nuovo e, ogni volta, si perdono in un vero e proprio bicchier d’acqua.

Sembra che i Pesci sappiano fare poco o niente: di chi è la colpa?

Bilancia: secondo posto

Care Bilancia, dove state andando nella vita? Come ci state andando? Cosa state facendo in questo preciso istante?

La Bilancia fa molta fatica a rispondere a queste domande.

Non si tratta certo di domande sciocche, chiariamoci: quasi nessuno di noi ha la capacità di rispondere o di rispondere con cognizione di causa.

La Bilancia, però, a fronte di queste domande va veramente in confusione e finisce anche per diventare particolarmente smarrita.

I nati sotto questo segno, semplicemente, non sanno cosa vogliono e, quindi, si perdono in un bicchier d’acqua in qualsiasi situazione. Ogni decisione è veramente difficile e impossibile da prendere per le Bilancia. Bisogna arrivare fino all’estremo prima che decidano di fare qualcosa! (E per loro gli estremi non sono così complicati: per questo sono anche tra i segni zodiacali più rumorosi dell’oroscopo!)

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre smarriti

Arriviamo, infine, al primo posto della nostra classifica di oggi.

Cari Gemelli, ci dispiace darvi la brutta notizia: ci siete voi al primo posto della classifica dei segni zodiacali sempre smarriti!

Ehi, non è un caso, infatti, che siate anche nella classifica dei segni zodiacali più procrastinatori di tutto l’oroscopo.

Non si tratta certo di un’offesa: siete solo talmente bloccati e sempre indecisi su cosa volete fare che faticate molto a portare a termine qualsiasi compito!

I Gemelli sono fatti così: sono persone dolcissime ma anche tragicamente indecise, che non sanno mai cosa devono fare e si stressano alla prima, minuscola, complicazione.

Non dategli compiti troppo difficili!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.