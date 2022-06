Pranzo domenicale leggero e fresco per un’estate alla grande: tre buone idee

Un antipasto, un secondo e un dolce tutti rigorosamente freddi per per un pranzo domenicale di un’estate perfetta

Quando la temperatura sale, la voglia di cucinare scende ma il pranzo della domenica resta sacro. E allora servono idee originali, diverse ma soprattutto fredde. Eccone tre perfette.

Pranzo domenicale perfetto



Rotolo cremoso di tonno

Non è un polpettone, anche se gli somiglia. Ma è sicuramente un ottimo antipasto, da proporre soprattutto quando la temperatura comincia a salire. Stiamo parlando del rotolo cremoso di tonno, che non cuoce in forno ma solo in pentola, non si mangia caldo ma rigorosamente freddo. Un piatto completo, nutriente e buonissimo a basso costo.

Pesce e formaggio cremoso, una combinazione vincente. Per un risultato migliore possiamo usare i filetti in vetro, ma anche quello in scatola vanno bene. Mescoliamolo insieme agli altri ingredienti e poi versiamo tutto nel boccale del mixer.

Una frullata generale e poi dobbiamo solo creare il rotolo usando come base un foglio di carta da forno bagnato. Leghiamolo e mettiamolo a cuocere in acqua bollente. Dopo averlo scolato, lasciamolo raffreddare e poi portiamo in tavola.

Insalata di polpo alla siciliana

Può essere un antipasto, un secondo piatto, un piatto unico. Basta che sia buono e freddo per le giornate estive bollenti e questa insalata di polpo alla siciliana è tutto questo. Insieme all’ingrediente principale, molto fresco, abbiamo bisogno di carote, olive verdi, capperi sotto sale, sedano e il condimento.

La pulizia del polpo e la sua preparazione sono importanti quasi quanto la cottura e vi spieghiamo come fare. Quello che conta di più è tenerlo in freezer per un giorno intero in modo da avere una carne tenerissima.

Dopo averlo cotto, aggiungiamo tutte le verdure, i capperi e le olive. Poi condiamo con l’emulsione e il trito aromatico, lasciamo insaporire e serviamo freddo.

Bicchieri con fragole e mascarpone

Il nostro viaggio nel pranzo domenicale leggero e fresco per un’estate alla grande termina con un dolce. Non una torta classica e nemmeno una crostata, ma una coppia piena di sapore e frutta, che non guasta mai. I bicchieri con fragole e mascarpone sono così, conquistano tutti alla prima cucchiaiata e quando finiscono sono tutti pronti per chiedere il bis.

Accanto ai due ingredienti base (ma possiamo usare anche altra frutta), prendiamo zucchero semolato, panna fresca, limone e foglioline di menta. Frutta fresca, una crema preparata con tutti i latticini e lo zucchero a velo. Poi si tratta soltanto di assemblare e insaporire con le foglioline di menta. Tutto al fresco fino all’ultimo e il nostro pranzo finirà alla grande.