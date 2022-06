Laura Pausini dopo la conduzione dell’Eurovision lo ha fatto davvero? Striscia La Notizia ha insinuato il dubbio sulla cantante.

Laura Pausini è una delle cantanti più amate non solo nel bel paese, ma anche in tutto il mondo riuscendo a portare la bellezza e il talento italiano ovunque.

La Pausini è amata non solo per le sue bellissime canzoni che hanno fatto la storia del panorama nostrano, ma anche per la sua semplicità e bellezza. Laura, a differenza di molte sue colleghe, non è cambiata rispetto ai suoi esordi e lo ha ribadito lei stessa anche durante il corso della sua lunga carriera.

Qualcuno però sospetta che non sia proprio così naturale come lei dica e che durante il corso di questi anni si sia rivolta all’aiuto del chirurgo per modificare qualche aspetto del suo corpo che proprio non la convinceva, ma sarà vero oppure no? A seminare il dubbio è stata Striscia La Notizia che ha rivelato secondo loro a quale intervento si sarebbe sottoposta la cantante.

Laura Pausini si è rifatta? Ecco che cosa sostiene il noto tg satirico sui possibili ritocchini sostenuti dalla cantante.

Striscia La Notizia insinua il dubbio su Laura Pausini: l’ha fatto davvero?

Prima di proseguire con questo articolo, è giusto fare alcune precisazioni a riguardo che non fanno mai male. Questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole alcun modo giudicare o sindacare le scelte personali dei personaggi in questione.

Ognuno, con il proprio corpo, può fare quello che vuole senza andare incontro ad inutili, sterili e superflui giudizi che non portano nulla. Chiarito questo importante aspetto, possiamo proseguire con il focus principale dell’articolo e concentrarci su che cosa ha detto Striscia La Notizia su Laura Pausini, che ha sfoggiato un make up pazzesco all’Eurovision.

Il noto tg satirico per la rubrica Fatti e Rifatti, ha scelto di dedicare uno speciale numero proprio alla cantate ed ha rivelato che secondo il loro scanner test potrebbe essersi rifatta il naso in quanto in alcuni scatti messi a confronto, come potete notare dallo screenshoot incorporato in fondo a questo articolo, appare leggermente diverso.

Striscia La Notizia però fa una precisazione a riguardo, rivelando che Laura Pausini potrebbe non esserselo rifatto, sostenendo che in alcuni scatti che la riguardano potrebbe trattarsi semplicemente di un’operazione di foto ritocco. Pratica molto usata dalle star di tutto il mondo, che siano piccoli influencer o star di fama mondiale.

Laura Pausini rifatta o meno resta una delle cantanti più talentuose del nostro panorama musicale ed è ugualmente una bellissima donna, che è riuscita a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue canzoni e alla sua semplicità, rimanendo sempre la stessa nonostante l’incredibile successo che l’ha travolta.