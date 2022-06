C’è un bikini nero per ogni forma del corpo! Scegli il più adatto a te

Il costume a due pezzi nero non è solo un semplice bikini bensì una delle abitudini che, proprio come la protezione solare più adatta alla nostra pelle, ci accompagnano ogni estate. Scopriamo i modelli must-have del 2022 tra grandi classici e novità di forme e tessuti.

È il primo che indossiamo quando siamo ancora bianche (verdognole a volte) anzi bianchissime ed è immancabile in ogni valigia che si rispetti.

Un po’ come la coperta di Linus, è sempre con noi ed è bene averne uno giusto ed accattivante per la prossima vacanza. Quale? Vediamo cosa propone il mondo della moda in merito ma ricordiamo di tener presente la nostra forma del corpo.

Bikini neri per l’estate: continuativi e novità per stupire

Il costume a balconcino Shira realizzato da Yamamay (35,95 euro) permette di alzare il seno creando anche un effetto di volume che non guasta mai. Elegante e senza tempo, è perfetto soprattutto per i corpi a pera ed a rettangolo.

Il bikini mix & match con slip a vita alta sgambato, nero e stropicciato creato da Asos Design costa solo 16,99 euro e, soprattutto se si hanno vent’anni o una fisicità particolarmente tonica, saprà esaltare le forme naturali e dare l’apparenza di essere ancor più slanciate di quanto si sia in realtà. Davvero ottimo se si hanno antiestetici rotolini sui fianchi che nemmeno la solita dieta d’urto fatta la settimana prima della partenza è riuscita ad eliminare. Sì quindi per le forme a mela ed a pera.

Il mini bikini a triangolo in jersey di Max Mara è essenziale e ricorda tanto una giovane Kate Moss immortalata dal grandissimo Mario Sorrenti in una foto in bianco e nero che, come la campagna per Calvin Klein, ha contribuito a renderla una star. Questa tipologia è adatta sia per i corpi a rettangolo che per quelli a triangolo rovesciato. Costa 145 euro su Luisa ViaRoma.

Per ricreare lo stile dei primi anni Duemila attraverso il bikini bisognerà necessariamente scegliere modelli a triangolo e/o con slip a vita più che bassa come, del resto, era di tendenza nei jeans.

Lungi dal dire che un bikini nero sia per sempre (è un’esclusiva che lasciamo ai sempre graditi diamanti) però un po’ è così. Passano gli anni ed il nostro corpo cambia ma il due pezzi passe-partout lo custodiamo gelosamente nel secondo cassetto con i nostri dolci ricordi legati ad esso.

Silvia Zanchi