Prova il burrocacao alla ciliegia fatto in casa: è semplice ed efficace!

Approfitta dell’arrivo dell’estate per provare il burrocacao alla ciliegia fatto in casa. Vedrai che il risultato ti stupirà!

Il burrocacao, come ben sappiamo, è fondamentale per le nostre labbra, in quanto le mantiene idratate e super elastiche.

Meglio ancora se ha un buon sapore. Perché allora non approfittare di un burrocacao di stagione? Proprio così, con il nostro aiuto potrai preparare un “buonissimo” burrocacao alla ciliegia.

Prova il nostro burrocacao alla ciliegia fai da te: risultato assicurato!

Come sai, le labbra secche e screpolate sono un problema comune, soprattutto durante i mesi più caldi a aridi.

Perciò, per farle rimanere idratate, le nostre labbra hanno bisogno di molte cura attenzione, per proteggerle dagli agenti atmosferici e dai raggi solari. Non c’è quindi modo migliore di far ciò se non personalizzando il proprio burrocacao. Perché allora non provare quello alla ciliegia? Vedrai che non ti pentirai del risultato! Prepararlo è semplice e piacevole. Bastano pochi ingredienti per massimizzare i benefici del prodotto:

Olio all’aroma di ciliegia: 2-3 ml

Olio di cocco: 15 ml

Cera d’api: 50 gr

Olio di avocado: 45 ml

Olio di vitamina E: 1 ml

Tubetti di burrocacao

Per iniziare, sciogli l’olio di cocco insieme alla cera d’api in un recipiente a prova di calore. Dopo che il composto si è sciolto, aggiungi l’olio di avocado e lascia raffreddare per due o tre minuti prima di aggiungere l’olio aromatico e l’olio di vitamina E. A questo punto inizia a mescolare accuratamente. Lascia raffreddare la miscela fino a circa 60°C. Lascia raffreddare per 18-24 ore prima di versarla nei tubetti di burrocacao. Pulisci i tubetti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol e chiudili con un tappo. Applica il prodotto 2 o 3 volte al giorno per mantenere le labbra belle ed idratate. In caso di secchezza, puoi usare il burrocacao con più frequenza. Il prodotto si conserva per circa 4-5 mesi.

N.B: Quando il burrocacao si solidifica, si forma un buco al centro. Per evitare questo problema, riempi i tubetti quasi fino all’orlo. Attendi 10 minuti prima di riempire il buco con altro materiale fuso. Inoltre, se il liquido si indurisce o si solidifica mentre si riempiono i tubetti, rimettilo sul fuoco per un minuto o due finché non si scioglie nuovamente.