Valeria Marini ha finalmente ritrovato l’amore dopo il Grande Fratello Vip: ecco chi è il nuovo fidanzato!

La fascinosa Valeria Marini sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo, dopo la fine della sua relazione con Patrick Baldassarri, con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip. Un nuovo inizio per la nostra Valeriona, che si era mostrata molto dispiaciuta dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip di quest’anno. “Avrei voluto fare di più”, aveva detto una volta uscita dal programma. Ma chi è la nuova fiamma di cui tanto si parla?

Valeria Marini è uno dei più noti sex symbol italiani e, negli anni, sono stati molti gli uomini con cui ha avuto una relazione. Uno tra tutti, Vittorio Cecchi Gori, con cui si è presa e lasciata diverse volte nel corso degli anni. Durante la loro relazione, la Marini ha anche sofferto un aborto spontaneo, sopraggiunto a causa di problemi di salute.

Successivamente, Valeria ha iniziato a frequentare Patrick Baldassarri, ma la storia con lui è naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. Ora, però, la Marini sembra aver voltato decisamente pagina e pare si stia frequentando con altro uomo uomo.

Valeria Marini, chi è il nuovo fidanzato?

La rivista Pipol ha confermato in esclusiva la relazione della Marini con Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano classe 1986 al quale Valeria sembra essere molto legata.

Pur non essendo un lavoratore del mondo dello spettacolo, Eddy Siniscalchi ha molte conoscenze in questo settore. Ha, per esempio, un rapporto molto stretto con le principesse Jessica (irriconoscibile prima del GF Vip) e Lulù Selassié, che hanno partecipato al Grande Fratello Vip insieme alla Marini (rimanendo in ottimi rapporti con lei). Siniscalchi sembra tenere molto alla relazione con la nota showgirl e sex symbol, tanto da averle addirittura organizzato la festa di compleanno a Napoli lo scorso 14 maggio.

La prima persona ad aver ipotizzato una relazione tra i due è stata Deianira Marzano, una nota esperta di gossip e spettacolo. Secondo la Marzano, i due starebbero insieme da diversi mesi. Fonti vicino alla coppia, a ogni modo, hanno rivelato che Valeria e Eddy sarebbero pazzi l’uno dell’altra.

Un periodo finalmente felice quello attuale per Valeria, che in passato aveva raccontato di essersi sottoposta a un aborto quando aveva solo 15 anni per volontà della madre. Il suo fidanzato di allora, infatti, “era molto violento. Mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male. Non posso fare altro che ringraziarla. Il suo è stato un atto d’amore”. E ha aggiunto: “ho cancellato un po’ dalla memoria perché ho sofferto molto, sia fisicamente sia psicologicamente. Ma naturalmente è una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto, assolutamente. Però ci sono delle situazioni…”.