Gli uomini attraenti hanno questa qualità, non è la bellezza né l’ironia

Cosa rende un uomo davvero irresistibile? Uno studio è rialito alla qualità imprescindibile per un uomo per essere attraente.

Il tema dell’attrazione maschile e femminile è molto battuto. Moti studi e ricerche sono stati condotti in merito con l’obiettivo di comprendere le caratteristiche che rendono gli uomini più attraenti per le donne e viceversa. Lo studio del quale vi parleremo oggi ha stabilito che il fascino maschile è correlato a questa caratteristica fin troppo sottovalutata.

Abbiamo scoperto che le donne preferiscono gli uomini con la barba e tantissime altre curiosità che sono emerse dagli studi condotti sul tema dell’attrazione. Lo studio che esamineremo oggi ha evidenziato una qualità che renderebbe gli uomini attraenti al di là della loro bellezza fisica, del loro senso dell’umorismo o della loro ricchezza. Hai idea di cosa sia?

Solo gli uomini che posseggono questa caratteristica si possono definire estremamente attraenti

Si dice spesso che la bellezza non è tutto. In effetti molti studi hanno confermato che le donne preferiscono gli uomini che le fanno ridere più che gli uomini che sono belli fisicamente. Il senso dell’umorismo è una delle caratteristiche che rendono gli uomini attraenti ma non è l’unica. Stando alle conclusioni di uno studio pubblicato dal British Journal of Psychology, a rendere gli uomini estremamente attraenti sarebbe il loro altruismo!

Ecco perchè gli uomini altruisti sono più attraenti

Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato il comportamento di molti uomini adulti canadesi single. A questi uomini è stato chiesto quanto fossero avvezzi a fare buone azioni come ad esempio donazioni o aiuti vari. Gli stessi uomini sono stati interrogati anche sulla frequenza dei loro rapporti sessuali. Sorprendentemente i ricercatori hanno concluso che i partecipanti più buoni di cuore erano anche coloro che avevano più incontri sessuali in un mese.

In seno allo studio è stato condotto anche un secondo esperimento che ha coinvolto degli studenti universitari ai quali è stato chiesto di donare denaro in beneficenza. Anche loro sono stati interrogati sulla loro vita sessuale e anche in questo caso coloro che avevano accettato di fare la donazione erano gli stessi che avevano una vita sessuale più appagante e generalmente relazioni più stabili.

Non concordi con il responso dello studio? In realtà un altro studio sembra essere in linea con queste conclusioni e questa volta sono state le donne ad essere implicate. Lo studio risale al 2016 ed è stato pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychology. Ha coinvolto 202 alle quali è stato chiesto di fare una scelta diversi uomini. Alcuni uomini erano decisamente attraenti, altri facoltosi, altri altruisti. La maggior parte delle donne avrebbero scelto l’uomo affascinante per un’avventura di una notte e quello altruista per una relazione a lungo termine.

La scelta prevalente dell’uomo altruista è stata anche la conclusione di un altro studio che ha coinvolto donne. Uno studio pubblicato su The Journal of Social Psychology nel 2013, dove l’altruismo per le donne è risultato essere una prerogativa nella scelta di un partner perché associato all’essere buon genitore.

Anche se questi studi vengono condotti su un piccolo campione di utenti è sorprendente come più di uno studio indichi che essere altruisti è una caratteristica molto apprezzata dalle donne. Ciò non toglie che non lo sia anche l’essere ironico o intelligente. Molto dipende dalla personalità di ciascuno di noi, inoltre non si può escludere che sotto osservazione le persone non diano risposte diverse da quelli che sono i loro comportamenti nella vita reale.