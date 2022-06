Test del Potere Femminile | Qual è il potere con cui superi tutti gli ostacoli?

Con il test del potere femminile cercheremo di capire in che modo si manifesta in te questo potere così mistico e così concreto al tempo stesso.

Ogni individuo, uomo o donna che sia, possiede un potere, un’energia che si manifesta in occasioni particolari, cioè quando è necessario risolvere o superare delle situazioni stressanti.

Si è sempre fatto un gran parlare del potere “magico” delle donna nel corso della storia. Per un lungo periodo addirittura le donne più sagge sono state perseguitate e condannate come streghe proprio in virtù di questo.

Oggi ovviamente non ci sono più streghe e non ci sono più donne che vengono perseguitate per questo motivo, ma il potere femminile è ancora forte in ognuna di noi, anche se ha preso forme meno vistose.

Questo test serve proprio a scoprire in che modo il potere femminile si manifesta ogni giorno nella tua vita anche se non ne sei consapevole e addirittura se non credi in questo genere di cose!

Test del Potere Femminile

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare l’immagine per qualche istante in tutti i suoi dettagli. Fatto questo non ti rimarrà che scegliere un particolare della composizione e leggere il profilo corrispondente.

1 – Le tre fasi della Luna

La Luna è da sempre il simbolo della magia, della femminilità ma anche dell’incostanza. Il continuo mutare delle sue facce nel corso del mese è sempre stata considerata, appunto, inaffidabile.

La Luna è anche associata però alla ciclicità del tempo e alle tre stagioni della vita della donna (giovinezza, maturità e vecchiaia cioè luna crescente, piena e calante).

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo potere femminile è quello di cambiare costantemente rimanendo sempre uguale a te stessa. Non ti spaventa l’idea di adattarti a situazioni sempre nuove e per questo sei assolutamente inarrestabile!

2 – I tre volti della donna

I tre volti della donna possono essere considerati simbolo di cose differenti: come la Luna, possono essere simbolo delle tre età della donna, ma possono anche essere considerati simbolo delle molte sfaccettature e della profondità dell’animo femminile.

Differentemente dagli uomini, le donne hanno un’emotività molto ricca, profonda e complessa. Sono sicuramente più sensibili, sono più riflessive e più analitiche.

Se hai scelto i tre visi di donna significa che il potere femminile si esprime dentro di te attraverso una profondissima sensibilità e una grandissima complessità di pensiero. Non sei una persona semplice: al contrario, sei una persona dotata di grandissima intelligenza e allo stesso tempo, in virtù della tua empatia, sei in grado di comprendere molto bene le altre persone.

Sei certamente una leader e una madre, in grado di guidare gli altri con la propria saggezza e di prenderti cura delle persone intorno a te (anche se non sono necessariamente tuoi figli).

3 – Il fuoco

Il fuoco si trova posizionato al centro dell’immagine e, insieme alla Luna, è l’unico elemento scuro della composizione. Per questo motivo attira sicuramente l’attenzione degli osservatori ed è forse per questo motivo che ha attirato la tua.

Il fuoco è da sempre utilizzato come simbolo della passione che quando si scatena non può essere arrestata, è anche simbolo di tutta la rabbia e la violenza che possono essere distruttive.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo potere femminile è la passione, sia in senso positivo e costruttivo (come l’amore e l’entusiasmo) sia in senso più negativo e distruttivo (come la rabbia e la ribellione). Quando il tuo carattere forte e volitivo si scatena non puoi essere fermata e non puoi essere ridotta all’obbedienza. Non segui regole che non siano tue e non segui leggi che non siano giuste.

4 – I cristalli

I cristalli sono elementi che hanno sempre affascinato tutti coloro che si dedicavano alle arti magiche e ancora oggi si ritiene che posseggano dei forti poteri mistici e curativi, in grado di influenzare la nostra mente in maniera positiva.

In linea generale i cristalli indicano lucidità mentale, intelligenza e purezza d’animo. Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo potere femminile è la riflessività e l’intuizione.

Sei in possesso di quello che è da sempre conosciuto come “sesto senso femminile”. Intuisci le cose prima che accadano, sei quasi in grado di prevedere le scelte altrui così come le evoluzioni delle situazioni. Sai anche come sfruttare questo tuo “potere” e riesci sempre a fare in modo da guidare o influenzare gli eventi nella maniera che ritieni più giusta. Sei quasi una maga!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.