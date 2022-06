Fai attenzione ai loro racconti: questi segni ingigantiscono sempre tutto

I segni zodiacali che ingigantiscono sempre tutto sono quelle persone che non dicono le bugie… ma neanche la verità. Fai attenzione con loro!

Ci sono delle persone che non possono veramente fare a meno… di ingigantire tutto.

Che si tratti di problemi e disgrazie o di traguardi raggiunti e notizie felici, poco importa: queste persone devono sempre esagerarle!

Meglio scoprire quali sono i segni zodiacali che si comportano così più degli altri: speriamo di non trovare anche il tuo!

I segni zodiacali che ingigantiscono sempre tutto: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Capita a tutti, soprattutto quando raccontiamo qualcosa di noi, di ingigantire un poco le questioni.

Magari perché siamo entusiasti o perché vogliamo fare colpo su una determinata persona o magari, semplicemente, perché il nostro segno zodiacale ci influenza.

Eh sì, i segni zodiacali che ingigantiscono sempre tutto non solo esistono ma sono anche decisamente pericolosi!

Scopriamo insieme chi c’è nella classifica dei primi cinque: speriamo di non trovare anche te, però!

Toro: quinto posto

Cari Toro, anche se vi piace fingere (e lo fate molto bene) di essere persone modeste ed assolutamente poco megalomani, dobbiamo svelare la verità su di voi.

Siete assolutamente tra i segni zodiacali che ingrandiscono le cose: ingrandite tutto, anche le vostre arrabbiature!

Abituati a ragionare molto e anche tantissimo, i nati sotto il segno del Toro sono persone che non si fanno scrupoli a rendere tutto un poco più bello o un poco più brutto. Non fidatevi dei loro ragionamenti!

Capricorno: quarto posto

I Capricorno si trovano al quarto posto della nostra classifica di oggi principalmente perché sono persone che faticano veramente ad avere una visione chiara degli altri e di sé stessi.

Per i Capricorno, infatti, riflettere sui propri sentimenti e su quegli degli altri è veramente difficile. Ecco perché i nati sotto questo segno sono persone che non possono veramente fare a meno di ingigantire tutto: non sapendo bene come gestire quello che li circonda, tendono sempre a creare una situazione molto esagerata!

Scorpione: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sono nella classifica di oggi, quella dei segni zodiacali che ingigantiscono sempre tutto.

Il motivo è semplice: per lo Scorpione è sempre tutto o al minimo al massimo: sulle cose che gli interessa, però, lo Scorpione è decisamente esagerato.

Che si tratti di uno spavento, di una situazione difficile, di un traguardo lungamente agognato, non fatevi ingannare: lo Scorpione esagererà sempre e comunque!

(E non potrete neanche arrabbiarvi più di tanto perché gli Scorpione sono anche tra i segni che vogliono sempre avere l’ultima parola!).

Bilancia: secondo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone famose per esagerare tutto quello che capita loro.

Non lo fanno neanche con troppa malizia o cattiveria ma possiamo assicurarvelo: se c’è da esagerare, la Bilancia lo farà!

I nati sotto questo segno tendono ad essere particolarmente megalomani con tutto quello che riguarda loro: relazioni, successi lavorativi o sociali ed anche qualsiasi talento. Potete star certi che la Bilancia ingrandisce tutto, comprese anche tutte le situazioni in cui si trova. Per la Bilancia è importante fare bella figura e credono che ingigantire il tutto sia il modo migliore per essere visti di buon occhio!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ingrandiscono tutto

Cari Leone, sapevate che sareste stati in cima a questa classifica.

Dopotutto lo siete anche nella classifica dei segni zodiacali più arroganti e le due cose possono andare molto a braccetto!

Siete dei veri e propri megalomani che non vedono l’ora di ingigantire qualsiasi cosa: voi Leone siete quelli che soffrono di più, che lavorano di più, che non fanno altro che caricarsi sulle spalle il peso di tutto il mondo mentre gli altri…

Beh, non c’è neanche da parlarne!

Il Leone è assolutamente una persona che crede di essere sempre al top e che, quindi, parla di sé stesso e di tutto quello che lo concerne sempre in maniera esagerata. Non potete assolutamente fidarvi dei suoi racconti: sono sempre “pompati” all’inverosimile!