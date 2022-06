L’estate è alle porte e lo shopping chiama: ecco 5 capi estivi blu

By

La bella stagione – di fatto, ma non nella teoria – è arrivata e quindi è tempo di shopping per costruire il nostro (nuovo) guardaroba fino a settembre: ecco 5 capi estivi blu di cui non puoi fare a meno.

Il colore del mare, il blu. L’unico con cui non sbagliamo mai. Che siano occasioni formali, informali, casual, questa è la nuance con cui possiamo andare sul sicuro sempre.

E non è un caso che stilisti famosissimi come Chanel ed Oscar de la Renta ed emergenti come Sunnei abbiano inserito capi di questo colore nelle loro collezioni.

Il blu è il tipico colore passpartout e se non ci credi, basta guardare le creazioni degli stilisti per comprendere che è così.

E c’è di più, perché tutte le sfumature di blu sono adattabili sia per look creati ad hoc per essere indossati di giorno, che di sera.

Qualche esempio? Nel primo caso, Ralph Lauren, che lo ha proposto nella versione blazer, abbinato a pantalone bianco e camicia colorata, ma anche Miu Miu, che lo ha proposto nella sua declinazione sartoliare, Tory Burch che ha optato per una semplice – mai mai banale – gonna con top.

Nel secondo, invece, troviamo l’outfit creato da Giorgio Armani, che ha proposto una jumpsuit sul blu seguendo la scia di uno stile quasi etnico, mentre Luisa Beccaria, ha optato per dettagli in pizzo, Albert Ferretti per un abito mono spalla.

Non ti abbiamo ancora convinto? Ecco allora 5 capi estivi blu, con cui potrai essere irresistibile.

Ecco 5 capi estivi blu

L’estate è ormai alle porte, ma non dovremo aspettare di certo il 21 giugno per accogliere il caldo, date le temperature che da settimane ormai ci accompagnano.

Possiamo quindi già accogliere i look estivi e perché non costruirli partendo da capi blu? Eccone 5 di seguito.

Abito blu monospalla

Il monospalla è la massima espressione della moda. E, soprattutto, della perfezione, che altro non è che la somma di mille imperfezioni.

Ecco quindi un abito – che su Shein costa soli 22 euro – estremamente raffinato, che potrai indossare per una cena di gala.

Come abbinarlo? Con pochi accessori, perché questo è il tipico caso del less il more. Sì quindi a sandali con tacco a spillo impreziositi da inserti argentati ed una minibag coordinata.

Abito plissettato

Plissè dopo plissè, la moda estate 2022 va avanti ed i nostri corpi saranno avvolti sempre più spesso da migliaia di pieghe.

Per questo dobbiamo rendere grazie a Mariano Fortuny, lo stilista spagnolo naturalizzato italiano che nel 1909 mise a punto questa tecnica, liberamente ispirata all’antica Grecia, ma anche agli stilisti che hanno saputo riproporla – ciclicamente, ma non troppo – negli anni. Fino ad arrivare a quest’estate, in cui il plissè regna sovrano.

E quando il plissè chiama non possiamo non rispondere all’appello immediatamente. Ecco quindi un abito midi plissettato – che su Shein costa soli 16 euro – rigorosamente total blue con in pizzo (altro trend estivo, ma di questo parleremo tra poco).

Come indossarlo? Con dei sandali argentati, ad esempio, con tacco a spillo ed una borsa dello stesso colore. Darai vita così al trionfo della raffinatezza.

Abito in pizzo

Lo abbiamo appena accennato: il pizzo è la nuova frontiera della sensualità. “Considero il pizzo una delle imitazioni più belle della fantasia della natura“, disse Coco Chanel e, non a caso, oggi proprio questa tecnica è protagonista della collezione Chanel Haute Couture.

Tantissimi stilisti lo propongono, tantissime celeb lo sfoggiano, tantissime donne lo vogliono: alla fine il pizzo torna sempre per ricordarci che sensualità ed eleganza possono coesistere pacificamente, senza che nessuna delle due sovrasti l’altra.

Ecco quindi un abito in pizzo – ma solo a metà – lungo, elegante, chic all’ennesima potenza.

Puoi pensare di indossarlo per andare ad una cerimonia, magari con uno scialle che copra le spalle (e la pelle scoperta), ma anche per un party esclusivo in cui l’unico dress code è la raffinatezza.

E c’è di più: sembra un capo di altissima moda, ma in realtà su Shein costa soli 16 euro.

Top intrecciato

Gli elementi a maglia, all’uncinetto, in rafia sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno quest’estate per essere alla moda.

Li vediamo nelle borse, nelle scarpe, nei capi che indossiamo. La tendenza intrecci domina su tutto.

Ecco quindi un top intrecciato – acquistabile su Shein ad 8 euro – che ci potrà accompagnare nelle nostre giornate caldissime estive.

Come abbinarlo? Con uno shorts – bianco, oppure di jeans – e delle zeppe color panna oppure beige ad esempio.

Pantalone palazzo

Il pantalone palazzo è una tendenza in voga tutto l’anno, non solo in estate. Ma potranno accompagnarci anche in questa stagione.

Comodi, pratici, leggeri, sono confortevoli al punto giusto. In questa stagione stanno dominando i colori brillanti, luminosi, accesi

Sì a pattern geometrici, grafismi astratti, elementi naturali in versione macro. Ma sì anche al monocolore, che è sempre in voga. Soprattutto quando parliamo di blu.

Ecco quindi un pantalone palazzo – che troverai su Shein a soli 9 euro – che potrai abbinare ad esempio con un crop top bianco e dei sandali dello stesso colore con tacco a spillo.