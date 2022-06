Test: dimmi cosa vedi e ti dirò come avere successo in amore

Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti dirò due cose importanti: come trovare un partner e come avere successo nell’amore.

Se hai collezionato una serie di fallimenti sentimentali questo test potrebbe farti capire quali sono i tuoi limiti in amore. Questo test ti rivelerà come avere successo in amore. La prima impressione che avrai osservando questa immagine ti dirà di cosa hai veramente bisogno per stare bene con la persona che scegli di avere al tuo fianco.

Avrai notato il successo dei test online. Questi test non possono offrire una diagnosi clinica perché non sono sottoposti da esperti in sessioni individuali, eppure, sebbene il loro scopo sia quello di intrattenere, i loro responsi sono sbalorditivi. Gli utenti li adorano perché li trovano un ottimo mezzo per capire meglio se stessi e le dinamiche dietro il loro reale modo di essere. A volte siamo così presi dal recitare una parte e dall’essere ciò che gli altri desiderano che siamo da dimenticare o tralasciare i nostri reali bisogni. Oggi ti proponiamo un test che ti aiuterà a scoprire come avere successo in amore e trovare il partner ideale.

Test: Cosa hai visto prima, una piuma o un piede? Scopri cosa ti rivela sul tuo modo di amare

Fare il test di oggi è semplicissimo. Ti chiediamo semplicemente di dare una rapidissima occhiata a questa immagine e di fornire la tua prima impressione. Alcune persone al primo sguardo notano la piuma, altri il piede, ciò che vedi rivela cosa ti aiuterebbe ad avere successo in amore.

Un altro test che potrebbe piacerti è questo: Test: dimmi cosa vedi e scopri il tuo tratto della personalità dominante.

Soluzioni del test

La prima cosa che il tuo cervello ha rilevato dando una rapida occhiata all’immagine rivela particolari tratti della tua personalità che potrebbero influenzare il modo in cui ti relazioni con il partner.

Ecco cosa dovresti valutare se hai visto prima:

Il piede

Se hai avuto l’impressione di vedere un piede significa che il motivo per il quale l’amore non sempre ti rende felice è che tendi ad idealizzare eccessivamente il partner. Se non valuti bene chi hai davanti e immagini che sia perfetta, comprometterai la tua ricerca della tua anima gemella. Non devi forzare le cose e fare in modo che chiunque sia il tuo prescelto. Non correre, ogni relazione è imperfetta e presenta alti e bassi così come ogni individuo ha i suoi difetti. Non esiste una persona ideale, esistono persone più o meno affini a noi, persone con le quali abbiamo una migliore comunicazione, con le quali condividiamo valori quali il rispetto e la fiducia. In questi casi è molto più semplice superare insieme eventuali ostacoli. Avere i piedi per terra ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni romantici.

La Piuma

Se hai notato prima la piuma significa che il tuo più grande limite è la tua insicurezza la quale mina la tua fiducia in te stessa. Dovresti essere consapevole del fatto che più hai fiducia in te stesso, più facile sarà per te trovare il partner giusto. Non dando giusto valore alla tua persona finisce con l’accontentarti di partner che non sono alla tua altezza, nel senso che ti accontenti di relazionarti con persone che non sono compatibili con te. Tu vali e sei una persona meravigliosa, non dovresti accontentarti. Il regalo più grande che puoi fare a te stesso è quello di circondarti di persone che ti dimostrano di tenere veramente a te e di valorizzarti come meriti.