Test della Solitudine | Stare da sola ti fa male o ti fa bene?

Con il test della solitudine ti permetteremo di rispondere a una domanda davvero difficile: quanto ti fa bene stare da sola?

Negli ultimi anni è diventato sempre più importante e più diffusa la consapevolezza che per stare bene con gli altri è importante star bene da soli. Si tratta però di qualcosa di molto difficile da mettere in pratica nella vita reale, anche se a livello teorico sembra un concetto così semplice.

La maggior parte delle persone vive lo stare da soli come una punizione o una sfortuna, quindi in linea generale come un’esperienza negativa a tutti gli effetti.

Altre persone però, dal carattere più introverso, si trovano molto bene da sole e preferiscono, anzi, passare più tempo possibile senza troppe persone intorno.

Forse “la virtù è nel mezzo” come capita in moltissime occasioni, ma è molto importante capire a che punto ci troviamo noi.

Essere consapevoli di ciò che ci fa bene e di ciò che ci fa male, a livello psicologico, è fondamentale per avere una vita felice ma soprattutto serena.

Ecco allora che questo test sarà utilissimo proprio per indagare il tuo rapporto con la solitudine.

Test della Solitudine

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno tra i quattro oggetti che ti proponiamo. Cerca di non riflettere in maniera razionale su quale potrebbe essere il significato dei simboli o quale potrebbe avere un significato più positivo di altri. Lascia che a guidarti sia l’istinto!

1 – Il Libro

Sei una persona che sta bene da sola e che vive la solitudine come un’opportunità. Quando ti trovi da sola sei in grado di guardare dentro te stessa, approfondire vari argomenti, riflettere.

Questo significa che, in linea generale la solitudine ti fa molto bene ma dovresti prestare attenzione ad evitare un possibile rischio. Le persone che preferiscono rimanere con il naso nei libri piuttosto che avere un contatto diretto con gli altri finiscono per rimanere isolate. Se ci “disabituiamo” ad avere rapporti sociali e intellettuali con le altre persone sarà sempre più difficile uscire dalla nostra “bolla di libri”.

2 – Il Mazzo di Fiori

Il mazzo di fiori è un simbolo di amore, di omaggio e di ammirazione. Quando lo riceviamo è sempre un regalo gradito, ma è ancora più importante quando lo acquistiamo per regalarlo a noi stesse!

Se hai scelto il mazzo di fiori significa che sei una persona che apprezza la compagnia degli altri e le relazioni sociali. Ami circondarti di persone piacevoli che ti facciano sentire a casa, che ti sostengano e che possano avere con te scambi interpersonali molto positivi.

La solitudine non ti piace molto e non ti fa bene. Preferisci avere sempre qualcuno con cui scambiare un pensiero o almeno due parole su qualcosa che è appena accaduto. Si tratta di una situazione assolutamente normale, ti consigliamo solo di non convincerti che la solitudine sia sempre negativa: prova a utilizzarla per conoscere un po’ meglio te stessa!

3 – I Bicchieri

Il brindare e il festeggiare sono tutti momenti estremamente positivi della nostra vita, che vengono sempre ricordati con grande piacere nel corso degli anni. Due bicchieri che si incontrano sono il simbolo perfetto di questi momenti felici.

Naturalmente però per brindare c’è bisogno di essere almeno in due persone, cioè di essere circondati da persone interessanti e di avere qualcosa di comune da condividere con loro.

Se hai scelto questo simbolo significa che la solitudine non ti fa bene per niente. Al contrario, cerchi sempre di evitarla con tutte le tue forze, nella speranza di riuscire a stare da sola il meno possibile.

Si tratta di un atteggiamento che forse deriva dalle tue esperienze passate, ma non ti farà sempre bene: per maturare e per diventare adulti bisogna imparare a stare da soli senza soffrirne.

4 – Il Cactus

Il cactus è, per eccellenza, la pianta che sopravvive benissimo in mezzo al deserto. Coperto completamente di spine e in grado di fiorire anche nelle condizioni ambientali più difficili, questa pianta è l’emblema dell’autosufficienza e della solitudine.

Se hai scelto questa pianta significa che stai benissimo da sola e passeresti da sola più tempo possibile. Questo però non significa che impieghi il tempo senza gli altri sempre in maniera costruttiva. Al contrario, a volte ti capita di “sprecare” un po’ il tuo tempo in attività molto “pigre” che ti permettono di rilassarti senza scocciature e senza interruzioni. Per quanto questo faccia sicuramente bene, di tanto in tanto, una scelta di vita simile ti potrebbe portare a isolarti sempre di più!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.