Non ti fanno respirare: sono i segni zodiacali più apprensivi dell’oroscopo

Conosci uno dei segni zodiacali più apprensivi dell’oroscopo? Meglio scoprire la classifica: sono persone che non ti lasciano respirare!

Ebbene sì, ci dispiace doverlo dire ma le persone apprensive sono veramente quel tipo di persona che non vorresti conoscere mai.

Ogni problema, anche piccolo, diventa una montagna da scalare ed un macigno che schiaccia le spalle ed il cuore.

La classifica di oggi dell’oroscopo ci aiuterà a riconoscerli: magari non per tenercene alla larga ma per imparare a soppesare meglio le loro previsioni catastrofiche!

I segni zodiacali più apprensivi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

CI sei anche tu tra i segni più apprensivi di tutto l’oroscopo?

Forse, sì, no, accidenti, chi lo sa?

Se la tua reazione è stata più o meno questa, forse abbiamo una cattiva notizia per te.

Niente di troppo tragico, eh, ma semplicemente che sei nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Come quale classifica: quella dei segni zodiacali più sensibili fra tutti!

Cerchiamo di scoprire insieme quali sono le prime cinque posizioni. Vero è che chi è apprensivo ha sempre tutto sotto controllo ma è veramente impossibile respirare liberamente quando c’è lui in giro!

Aquario: quinto posto

Per i nati sotto il segno dell’Aquario essere apprensivi è qualcosa che ha più a che vedere con il loro modo di approcciare il mondo che con una vera preoccupazione.

Un Aquario è sempre pronto a qualsiasi evenienza, soppesa avvenimenti e persone e sa sempre quali sono tutte le possibili direzioni che potrebbe prendere una situazione.

Sono apprensivi, però, soprattutto nei confronti degli altri: gli Aquario credono che gli altri non riescano mai a cavarsela da soli, ecco perché hanno sempre un’aria apprensiva e (scusate se ve lo diciamo) proprio fastidiosa! (Soprattutto perché, cari Aquario vi trovate anche nella classifica dei segni zodiacali più procrastinatori di tutto l’oroscopo!).

Cancro: quarto posto

Il Cancro, invece, è un segno che non si fa tanti problemi per quanto riguarda essere apprensivi.

I Cancro, infatti, esplicitano senza remore la loro apprensione: hanno paura che alle persone che amano succeda qualcosa di brutto e non si tirano indietro quando si tratta di parlare di problemi o di situazioni brutte! Per i Cancro essere apprensivi è una seconda natura: sanno che tutto potrebbe andar male e, quindi, non pensando ad altro che a dire agli altri che cosa potrebbe succedere!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro essere apprensivi è praticamente normale.

Non passa giorno, infatti, che i Toro non pensino e ripensino a tutto quello che è successo nella loro vita ed in quella degli altri.

Ecco che i Toro diventano apprensivi: come potrebbero non esserlo?

Per i Toro ragionare in maniera estremamente comprensiva di ogni possibile eventualità è una seconda natura. La loro apprensione si genera tutta lì: i Toro devono essere pronti a qualsiasi eventualità. (Oltre che, ovviamente, ad avere sempre l’ultima parola visto che si trovano nella classifica dei segni zodiacali che non ve la lasceranno mai vinta!).

Vergine: secondo posto

Esiste qualcuno più apprensivo della Vergine?

(Forse sì visto che è solo al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più apprensivi di tutto l’oroscopo).

Cari Vergine, siete persone che non possono fare veramente a meno di essere difficilissime, nella vita.

Tutto deve andare secondo i vostri standard: peccato che siano difficilissimi da soddisfare!

Per la Vergine, infatti, l’apprensione è di casa: sono preoccupati di tutto e di tutti e non si prendono ma un attimo di pausa dai problemi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più apprensivi di tutto l’oroscopo

Arriviamo infine a voi, cari Pesci: sappiamo benissimo che vi piace fare finta di niente, di non essere troppo preoccupati per voi o per i vostri cari o per il futuro.

In realtà, i Pesci sono persone veramente apprensive: il primo pensiero che hanno, ogni mattina, è quello di non volere che gli altri sappiano cosa pensano davvero!

Per i Pesci tutto è una preoccupazione: fortunatamente riescono a gestirla in maniera sempre calma ed elegante… ma è proprio perché vivono costantemente nell’ansia e nella apprensione!

Non fatevi ingannare dai loro modi di fare: i Pesci sono veramente apprensivi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.