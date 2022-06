Ecco spiegati i motivi per cui non dormire e farlo male fa ingrassare

By

Forse non tutti sanno ma uno degli errori che incidono sulla perdita di peso è il sonno: ecco i motivi per cui non dormire fa ingrassare.

Dieta e sonno. Un binomio che tutti coloro che vogliono perdere peso dovrebbero prendere seriamente in considerazione. Dormire le giuste ore e farlo nella maniera corretta è infatti fondamentale per la buona riuscita della dieta.

Al contrario di quanto molti possono pensare, ovvero che stare a letto e non fare movimento possa contribuire all’accumulo di peso, dormire bene, con una buona igiene del sonno, e farlo per le giuste ore, è invece fondamentale per dimagrire.

Ma quali sono le cause? Come mai dormire poco fa ingrassare e viceversa dormire molto fa dimagrire? Tutto dipende dagli ormoni: scopriamo i motivi.

Perché non dormire fa ingrassare?

Esistono numerosi studi che testimoniano come dormire bene contribuisca al dimagrimento. Rispettando il ciclo sonno-veglia riusciremo anche a mantenere in equilibrio il nostro metabolismo.

Non dormendo le giuste ore di sonno, infatti, si crea uno sbilanciamento a livello ormonale che provoca l’aumento di appetito facendoci ricercare soprattutto cibi dolci e zuccherati. Quando si dorme poco, calano i livelli di leptina ovvero l’ormone della sazietà.

Al contrario aumentano i livelli di grelina, ovvero l’ormone che regola l’appetito. Ecco perché si tende a mangiare di più non dormendo. Tutto questo a lungo andare porta ad ingrassare.

Un sonno ristoratore deve durare almeno 7-8 ore, poi ci possono essere variazioni in base all’età e ad eventuali stati patologici. Dormire meno di 6 ore a notte, può portare nel corso del tempo anche a prendere diversi chili.

Importante è però non solo dormire tot ore, ma è anche fondamentale farlo bene, quindi oltre alla quantità dovremo anche curare la qualità del nostro sonno. Come si fa a capire se abbiamo dormito bene?

Al risveglio se abbiamo la sensazione di essere ancora stanchi significa che non abbiamo avuto un sonno ristoratore. Ad esempio molti commettono l’errore di dormire 5-6 ore durante la settimana e recuperare dormendo qualche ora in più durante il week end. Dovremmo invece bilanciare le ore e dormire sempre agli stessi orari e le stesse ore di sonno.

Fondamentale è quindi regolarizzare i ritmi del sonno-veglia cercando di coricarsi sempre alla stessa ora, indipendentemente dal giorno della settimana. Assolutamente da evitare per avere un sonno disteso sono poi i dispositivi elettronici, come la tv o il cellulare. Prima di dormire è meglio spegnere tutto.

Anche la dieta è fondamentale per dormire bene. Non dovremo consumare pasti pesanti a cena evitando cibi grassi o preparati con cotture elaborate o fritte. Meglio evitare poi di consumare pasti di notte, che non ci faranno dormire serenamente perché daranno fastidio alla digestione.

Se proprio non si riesce a fare a meno di uno spuntino prima di andare a dormire ecco quello che possiamo mangiare senza ingrassare.

Un altro errore fondamentale è saltare i pasti, quindi non consumando la cena poi si avvertirà il senso di fame e non dormiremo serenamente, innescando così un vero e proprio circolo vizioso.

Inoltre, non dormendo o facendolo male, l’organismo andrà sotto stress e questo non farà altro che aumentare i livelli di cortisolo provocando un aumento di adipe sulla zona dell’addome.