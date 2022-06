Come organizzare la valigia per il tuo viaggio al mare: 5 consigli salva vita!

Vuoi organizzare la valigia per la tua vacanza al mare e non sai proprio da dove iniziare? Sei sulla guida di stile giusta, perché oggi, qui su CheDonna vedremo insieme i 5 consigli migliori per portare con te tutto lo stile che ti serve!

Ogni anno la stessa storia: arriviamo in albergo, apriamo la valigia, cerchiamo quella cosa di cui abbiamo un disperato bisogno e ci rendiamo conto che non l’abbiamo portata in valigia! E la vostra vacanza è iniziata con il piede sbagliato! Esatto, perché basta pochissimo per rovinare un’intera vacanza. Allora come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna, che ti mostrerà i 5 consigli per realizzare e organizzare la valigia perfetta!

Siamo abituate a possedere tante cose: l’armadio pieno di vestiti simili, i cassetti del bagno colmi di creme e cremine e via dicendo. Quando però partiamo per un viaggio ci troviamo di fronte alla reale necessità di organizzare al meglio uno spazio piccolissimo, come quello di una valigia, in cui dobbiamo inserire tutto ciò che ci serve per tutto il tempo della vacanza.

Allora entriamo nel panico, vorremmo portarci tutto il guardaroba e tutta la nostra make-up bag, ma lo spazio è poco, e nella confusione più totale inseriamo nella valigia cose non essenziali.

Così facendo la nostra vacanza inizierà con una dosa di stress e nervosismo che proprio non ci serve.

Come risolvere? Con questa guida di stile targata CheDonna, perché oggi vedremo insieme tutti i consigli per organizzare al meglio la tua valigia per la vacanza al mare!

Per organizzare al meglio la tua valigia per la vacanza al mare ecco i 5 consigli di CheDonna: check-list, pensa, prepara, organizza e chiudi!

La prima regola per organizzare al meglio la tua valigia è questa: prenditi del tempo per fare la valigia. Non prepararla all’ultimo minuto, ma almeno il giorno prima della partenza!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 step per organizzare la tua valigia al meglio:

check-list : la prima cosa da fare è una check-list. Prendi carta e penna e scrivi tutto ciò che ti può servire in vacanza. Dividi la lista per categorie. Lista n.1: documenti. N.2: vestiti. N.3: make-up e beauty routine.

: inizia mettendo sul tavolo di casa tutto ciò che hai scritto sulla tua check-list. Se ti rendi conto che hai preparato più cose di quelle che possono entrare nella tua valigia, inizia ad eliminare. organizzare: per organizzare l’interno della tua valigia ci sono due step da compiere. Il primo avviene fuori dalla valigia. Per i vestiti crea gli outfit. Prova a realizzare look che si mescolino tra loro. Prepara una scarpa per tipologia. Un tacco, un sandalo e una ciabatta da mare. Non di più. Fai in modo che le tue scarpe di abbinino a tutti i look che hai realizzato. Una volta preparati i look organizzali al meglio. Ma come? Mai piegati, ma arrotolati, perché in questo modo salverai spazio e non si sgualciranno.

: una volta organizzato il tutto e piegato tutto alla perfezione devi solo inserire le tue cose in valigia. Per farlo munisciti di pochette medie e grandi. Ad ogni pochette dai una categoria, ad esempio maglie, costumi, pantaloni, abbigliamento intimo e via dicendo. chiudi e parti: a questo punto dovresti avere tutto ciò che ti serve. Ma nel dubbio, riguarda la tua check-list, fai un giro per casa e vedi se hai dimenticato qualcosa. Avrai il tempo necessario per pensare e aggiustare la valigia. Hai preso tutto? Allora sei pronta per partire! A proposito, Prepara la tua valigia e portati al mare questi capi trendy e low-cost!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come organizzare al meglio la valigia per la vacanza al mare!

Alla prossima guida di stile! Il fashion non è mai stato così divertente!