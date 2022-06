Beautiful anticipazioni: l’ultimatum che cambia tutto!

Anticipazioni Beautiful dall’America. La coppia di sposi pronti a tornare insieme? Arriva l’ultimatum…Ecco cosa succederà e di chi stiamo parlando!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli US infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda negli USA questa estate 2022.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: Brooke e Ridge di nuovo insieme?

Le prossime puntate in onda negli USA previste per l’estate 2022 di Beautiful, soap opera ci riserverà grosse sorprese e trepida attesa. In particolare, scopriremo importanti dettagli sulla storia d’amore e il matrimonio fra Ridge e Brooke Forrester.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli USA per il periodo estivo succederanno grandissime novità, che stravolgeranno per sempre le trame e le sorti dei nostri personaggi. Secondo le anticipazioni del giorno, Ridge Forrester sarebbe sempre più determinato a prendere in mano la sua vita e dare una svolta alla sua situazione sentimentale. A questo punto, per chi ha letto le nostre anticipazioni scorse, la domanda sorge spontanea: tornerà insieme a Brooke Logan o si rimetterà con la ex moglie Taylor Hayes?

Dopo l’aver scoperto il bacio fra Brooke e Deacon della notte di capodanno e la ricaduta nell’alcool di Brooke, Ridge si era preso un momento di riflessione per capire effettivamente la direzione da prendere nella sua vita. Per questo motivo aveva abbandonato il nido familiare per ritirarsi a casa di papà Eric. Non prima però, di aver vissuto un piccolo periodo a casa della figlia Steffy, insieme alla ex moglie e madre di quest’ultima Taylor. In queste occasione i due si erano addirittura scambiati baci ed effusioni.

Dopo aver scoperto la verità su quanto fatto da Sheila e che quindi è stata tutta colpa della Carter, non ha riportato Ridge fra le braccia di Brooke. Eppure secondo le recenti anticipazioni sulle prossime trame rivelano che la Logan sarà determinata nel riprendersi il marito con la forte intenzione di riconquistarlo.

Lo stilista accetterà di riprendere da dove avevano lasciato ma con delle regole ben definite. Infatti, Ridge dirà con chiarezza che Brooke dovrà, per ritornare insieme a lui, interrompere ogni rapporto con i suoi due ex Deacon Sharpe e Bill Spencer.