Test: dimmi cosa vedi e scopri il tuo tratto della personalità dominante

Il test di oggi ti rivela il tuo tratto della personalità dominante. Guarda l’immagine e scopra cosa rivela ciò che hai visto prima.

Questo test si compone di immagini sovrapposte. Ognuno di noi potrebbe vedere una delle tre immagini prima delle altre. Ogni nostra scelta e percezione è legata al nostro inconscio. Per fare il test ti devi affidare alla tua primissima impressione, fai dominare l’istinto.

Tutti abbiamo un tratto di personalità che predomina tra tutte le nostre caratteristiche. Tu conosci il tuo? Se vuoi possiamo aiutarti a scoprirlo. Il compito è molto semplice: devi osservare e registrare nella tua mente l’elemento che predomina nella tua attenzione.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò chi sei veramente

Fare il test è davvero semplicissimo, devi solo osservare l’immagine per alcuni secondi e dire cosa hai visto prima, quale elemento ha attirato prima la tua attenzione. La tua risposta rivela la tua caratteristica distintiva.

Soluzione del test

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Un leone

Se la prima cosa che hai notato è stato un leone, significa che sei caparbio, coraggioso e leader proprio come lui. Il tuo essere capo branco è la tua dote distintiva, sai coordinare il gruppo, sai farti rispettare e sai come ottenere la fiducia degli altri. Per essere un leader ci vuole organizzazione e determinazione. A livello emotivo sei dolce e sensibile, non riesci a tenere testa alle tue emozioni tanto che tendi ad essere impulsivo. Sei anche uno spirito libero e hai sempre voglia di collezionare nuove esperienze.

Una pantera

Se hai visto prima la pantera significa che sei lungimirante, progressista, sempre pronto a fare nuove esperienze. Vedi lontano e hai molto autocontrollo, pensi sempre prima di agire e nulla ti coglie impreparato. Hai sempre una strategia vincente nella manica. Sei determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Intellettualmente hai bisogno di molti stimoli.

Sei una persona creativa e molto attratto dall’arte. Trovi sempre l’occasione giusta per fare un viaggio.

Un tarassaco

Se a colpire la tua attenzione è stato il fiore di tarassaco significa che sei una persona idealista. Proprio come il tarassaco rilascia i suoi semi con un semplice soffio di vento, così tu diffondi idee, principi e valori. Se hai notato anche il dente di leone sul lato destro dell’immagine è perché non temi nulla e sei disposto a tutto per difendere i tuoi principi.

Le tue capacità logiche sono molto sviluppate. Sei un grande oratore, un comunicatore esperto e persuasivo. Sai come esporre i tuoi punti di vista e su cosa puntare per ottenere consensi.