Test dei Bikini | Quale pregio dovresti imparare ad esaltare di più?

La moda è sempre una delle massime espressioni del nostro carattere: con il test dei bikini scopriremo un pregio che non esalti abbastanza.

Il look che scegliamo per andare in spiaggia, infatti, è pensato e scelto per “metterci a nudo” in una maniera particolare, cioè mettendo in risalto sia il nostro fisico sia la nostra personalità.

Esattamente come in ogni altro settore della moda, la moda mare è un’occasione imperdibile per esplorare nuove versioni di se stesse, sentirsi belle, a proprio agio con il proprio corpo e mettersi anche serenamente in mostra.

Il modo in cui facciamo tutte queste cose insieme? Scegliendo e indossando un bikini che ci faccia sentire noi stesse! Ecco allora che la scelta del bikini è un interessante punto di partenza per analizzare la nostra personalità ma anche il modo in cui mettiamo in risalto i nostri pregi e i nostri difetti.

Test del Bikini

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare i modelli di bikini che ti proponiamo e scegliere quello che esprime meglio la tua personalità, cioè quello che ti piace di più e rispecchia meglio il tuo stile. Non chiederti se ti starebbe male o bene, scegli solo quello che vuoi, senza problemi!

1 – Bikini Dorato a Conchiglia

Il bikini dorato a conchiglia è sicuramente indice di una personalità forte e molto determinata, che sa perfettamente quali sono i punti di forza del proprio carattere e quali i punti deboli.

Il colore dell’oro è uno dei colori più appariscenti in assoluto, che richiama concetti di valore, nobiltà e immortalità.

Se hai scelto questo bikini dorato che fa un po’ pensare agli abiti delle donne egiziane, significa che sei una persona estremamente sicura di sé ma che, talvolta, dimentica di avere altri pregi.

Uno di questi è sicuramente la capacità di giudizio. Sicuramente nella vita ti hanno detto che non puoi pensare di avere sempre ragione e che per questo motivo avresti dovuto prestare molta attenzione a non essere arrogante. Il nostro consiglio è di non dubitare mai della tua capacità di giudicare le persone. Se il tuo istinto ti dice che qualcuno è fatto in una certa maniera sarà sicuramente così.

2 – Bikini Pitonato Gipsy



Questo modello è sicuramente il più colorato e il più eccentrico di quelli che abbiamo proposto. Presenta una interessante combinazione di colori contrastanti che richiamano immediatamente atmosfere esotiche ed estive.

Integrati nel modello ci sono anche piccoli ed eleganti gioielli per il corpo che rendono questo bikini davvero indimenticabile.

Se hai scelto questo costume da bagno significa che sei una persona estroversa, allegra e piena di energie. Crei sempre nuove opportunità di divertimento con le persone a te care, nuove opportunità di lavoro e di scoperta.

Il tuo motto è “vivere la vita” al meglio delle tue possibilità. La tua personalità così coinvolgente e così affascinante è sicuramente il lato del tuo carattere che metti più in risalto ma, in questa folle corsa attraverso la vita, a volte dimentichi di essere estremamente sensibile. Si tratta di un pregio che dovresti coltivare ed esaltare molto più di quanto tu faccia ora.

3 – Bikini Verde Squamato

Questo bikini ricorda da vicino le squame di un pesce o, più propriamente, le squame di una sirenetta. Assomiglia addirittura al costume di una supereroina!

Se hai scelto questo bikini così particolare e così vicino al mare significa che hai una personalità molto sensibile e coltivi molti interessi. Ti piacciono le cose che non piacciono a tutti, tendi a isolarti e a pensare di essere diversa dagli altri.

Anche se hai assolutamente ragione e sei sicuramente una persona unica, di tanto in tanto dovresti esaltare anche altri aspetti del tuo carattere. Anche se forse non ne sei consapevole, infatti, hai una personalità estremamente seducente. Dovresti essere più sicura di te stessa nel mostrare ed esercitare il tuo fascino femminile!

4 – Bikini Leopardato

La fantasia leopardata è sicuramente una delle fantasie più aggressive che abbiano mai animato la moda attraverso i decenni.

È così appariscente da dover essere utilizzata a piccole dosi e soprattutto con molta attenzione per non scadere nell’effetto “too much”. Nonostante questo, l’animalier è rimasto uno dei padroni incontrastati dello stile per molti anni e ha ancora oggi tantissime appassionate.

Se sei tra coloro che vestirebbero leopardato anche per andare a far la spesa, hai sicuramente scelto questo bikini. Questo dimostra che hai una personalità estremamente estroversa, ti piace affermare la tua presenza, essere notata e attirare l’attenzione.

Di certo questa tua capacità di sostenere gli sguardi e, anzi, attirarli verso di te, è l’aspetto del tuo carattere che ti piace mostrare più spesso. Stai attenta però: potresti finire per rimanere “intrappolata” nel personaggio della donna forte, aggressiva e che “non deve chiedere mai”.

Tutte noi, oltre a un lato particolarmente aggressivo, abbiamo anche un lato dolce e tranquillo: cerca di far emergere il tuo un po’ più spesso di quanto fai ora e sarai certamente una persona più felice e più completa!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.