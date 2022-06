Non affidare niente a questi segni zodiacali: rimandano tutto all’ultimo

Sei uno dei segni zodiacali più procrastinatori di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito grazie alla classifica di oggi… o forse preferisci guardarla più tardi?

Non c’è niente da fare. Ci sono persone che, poco importa quanto cerchino di impegnarsi, non ce la faranno mai a fare quello che devono fare… per tempo.

Una volta scoperto che possono aspettare fino all’ultimo minuto possibile, queste persone non si fanno assolutamente pregare.

Eccole che spengono una delle dieci sveglie che hanno preparato al mattino o che si mettono a finire quel lavoro che doveva richiedere dieci minuti poco dopo mezzanotte.

Ehi, non è che sei tra loro, per caso?

I segni zodiacali più procrastinatori: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di rimandare i tuoi impegni fino a venirne letteralmente sommerso?

Ci sono persone che non hanno assolutamente questo problema… anzi!

Peccato che, per i segni zodiacali più procrastinatori di tutto l’oroscopo, questa sia una realtà ed anche una di quelle decisamente difficili da maneggiare.

Scopriamo insieme chi sono i cinque segni più procrastinatori dello zodiaco, in modo da capire quando e se affidare cose da fare ad ognuno di loro.

Sicuro di non essere nella classifica di oggi?

Scorpione: quinto posto

Ma come, gli efficientissimi Scorpione sono nella classifica di oggi dei segni zodiacali più procrastinatori dell’oroscopo?

Anche se siamo abituati a vederli come dei veri e propri leader, sempre pronti e scattanti sul lavoro, i nati sotto i segno dello Scorpione sono persone che procrastinano tantissimo.

Lasciategli la possibilità di rimandare qualcosa e potrete star certi che ne approfitteranno: almeno gli Scorpione si redimono un poco grazie alla loro precisione innata sul lavoro!

Aquario: quarto posto

No, ma adesso stiamo davvero esagerando. Possibile mai che gli Aquario, con tutto quello che fanno e che hanno da fare, siano dei procrastinatori seriali?

Beh, preparatevi a stupirvi: la risposta è assolutamente sì!

Gli Aquario sono persone decisamente abituate a procrastinare anche se, poi, dobbiamo ammettere che fanno tutto alla perfezione (o almeno secondo la perfezione degli Aquario).

Questo è un segno che è molto libero: non rispetta quasi mai le regole comuni e fa tutto secondo il suo giudizio. Procrastinare è uno dei tratti principali dell’Aquario ma non fatevi ingannare: sono persone estremamente efficienti!

Cancro: terzo posto

Per piacere, non date ad un nato sotto il segno del Cancro la possibilità di procrastinare. Non farà mai più niente!

I Cancro sono persone che, spesso e volentieri, peccano un poco di pigrizia.

Non riescono assolutamente ad imporsi di fare qualcosa perché “va fatto” ma devono aspettare l’ultimo momento, quello che li obbliga a fare tutto all’ultimo istante.

I motivi sono vari: ansia, decisione di addossare la colpa alla fretta (e non ai propri errori o mancanze) e una generale noia verso tutto quello che si deve fare.

Pesci: secondo posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci procrastinare è praticamente una seconda natura. Perché fare qualcosa di corsa quando ci si può prendere tutto il tempo del mondo prima di portarla a termine?

I Pesci sono persone che sono quasi sempre riuscite a cavarsela, grazie al loro fascino od ai loro modi di fare estremamente pacati ed aggraziati. Ecco perché per i Pesci procrastinare è così semplice!

I nati sotto questo segno non credono proprio nell’idea di doversi sforzare per essere sempre in tempo o per rispettare le scadenze degli altri.

Beh, un lato positivo c’è: almeno i Pesci non si vedono nella classifica dei segni zodiacali che devono sempre avere l’ultima parola!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più procrastinatori dell’oroscopo

Al primo posto, cari Gemelli, ci siete voi.

Sempre, perennemente e costantemente in ritardo su tutto ci viene un dubbio: ma non è che lo fate appositamente?

I Gemelli sono quel tipo di persona che decide di rimandare tutto: le cose belle come le cose brutte, senza mai smettere di creare problemi e disagi in primis a sé stesso e poi… a tutti gli altri!

Per i Gemelli essere al centro dell’attenzione è anche fondamentale: ecco perché procrastinano. Le persone non fanno altro che chiedersi: “Ma i Gemelli, dove sono?”.

Insomma, cari Gemelli, sapevamo che non vi avremmo trovato nella classifica dei segni zodiacali più maturi di tutto l’oroscopo però procrastinare così tanto e solo perché contribuisce a rendere la vostra immagine “misteriosa” è veramente troppo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.