Anticipazioni Beautiful: estate amara per i Forrester, una morte che fa male

Anticipazioni Beautiful dell’estate americana. Importanti novità in arrivo per la famiglia Forrester. Gli spoiler segnalano morte in vista: ecco di chi!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli US infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda negli USA questa estate 2022.

Beautiful anticipazioni estive: una morte travolgerà i Forrester

Le prossime puntate in onda negli USA previste per l’estate 2022 di Beautiful, soap opera ci riserverà grosse sorprese e trepida attesa. Soprattutto perché qualcuno dei nostri amati e odiati personaggi morirà…

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli USA per il periodo estivo succederanno grandissime novità, che stravolgeranno per sempre le trame e le sorti dei nostri personaggi. I telespettatori italiani ma anche americani, dovranno presto fare i conti con la morte di un noto personaggio della soap.

Secondo le nuove puntate che andranno in onda sul canale CBS in America ben presto gli spettatori faranno i conti con una morte improvvisa di uno dei personaggi (e questa volta per davvero!). Gli spoiler ci arrivano grazie ad un evento di beneficenza con i fan organizzato in Louisiana. Nel dettaglio, sembra proprio che, il mese di giugno sarà ricco di novità e di morti. Tuttavia non è dato sapere chi, se si tratti di un personaggio regular e principale nella storia o di un personaggio secondario.

Inoltre nell’estate 2022, arriveranno anche lieti eventi e belle notizie. Come ad esempio un matrimonio definito dagli sceneggiatori “sorprendente“. Anche se non è stato detto i nomi dei presunti sposi, è semplice dedurre che le presunte nozze riguarderanno di Carter Walton e Paris Buckingham. Se vi ricordate vi avevamo lasciato con il dubbio sulla volontà dell’avvocato di voler continuare la promessa di matrimonio con la sorella Zoe, a seguito del presunto flirt con Zende.

Insomma si prospetterà un’estate ricca di stimoli e di novità, tutte da assaporare sotto la brezza marina.