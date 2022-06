Tintura facile e sostenibile? Il rimedio più colorato è Tutto in Uno

Vuoi recuperare il colore dei tuoi pantaloni o stravolgere la cromatura delle tue coperte? Indipendentemente dalla tua esigenza, da oggi puoi scommettere sulla vivacità del colore sostenibile attraverso un prodotto eco-friendly di alta qualità e a un prezzo davvero competitivo. Per le menti più creative risulta davvero difficile indossare un abito scolorito. Di più, al di fuori dell’armadio, anche una casa adornata con colori spenti e privi di vitalità può seriamente intaccare il buon umore, macchiando di grigio la quotidianità.

Esci dal banale e accogli il colore: il rimedio Tutto in Uno

Perché colorare con TUTTO IN UNO di Super-Iride? La risposta risiede nell’alta qualità basata sul principio di convenienza e sostenibilità. Tra i vantaggi principali di chi sceglie Tutto in Uno spicca anzitutto la maturata esperienza del marchio nel settore della colorazione e dei coloranti. L’azienda Super-Iride garantisce da anni la possibilità di rivitalizzare il colore di un tessuto con elevata sostenibilità ed è ancora oggi un grande punto di riferimento sul mercato.

Il prodotto che offre è appositamente pensato per dare voce alla creatività del singolo attraverso varie possibilità di colorazioni. Il vasto catalogo propone uno spettro cromatico che si estende dal giallo al blu: si tratta di un ampio ventaglio appositamente selezionato per abbracciare i gusti estetici del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente. Tutto in Uno di Super-Iride presenta una combinazione del tutto eco-green, priva di fosfati o altre sostanze dannose in termini di impatto ambientale. Ideale per ogni tipo di tessuto, dal lino alla seta e persino alla viscosa: Tutto in Uno è il prodotto che non deve mai mancare in casa.

Tutto in Uno di Super-Iride: proprietà e utilizzo del prodotto del marchio centenario

Con oltre 100 ani di esperienza alle spalle, Super-Iride è al giorno d’oggi un’azienda rinomata proprio in virtù della sua passione verso i colori, le persone e l’ambiente. Nata nel 1907, l’azienda continua a colorare la vita di tutti con articoli di alta gamma, sostenibili e a prezzi davvero convenienti. Per di più, tingere con tutto in Uno è davvero semplice e intuitivo. Il prodotto di tintura in polvere è facile da utilizzare: come lascia intendere il nome, il tutto è concentrato in una sola bustina (colorante, fissatore e sale). Risultato? Davvero magico e durevole nel tempo: è sufficiente un sol gesto per rivitalizzare un capo o un accessorio.

La formula di Tutto in Uno garantisce il successo del colore a partire già dai 30°C. Esplora il sito e scegli il prodotto più adatto alla tua specifica situazione: la formula la trovi in confezione piccola e grande. Le differenti dimensioni presentano diverse caratteristiche: la prima (230 grammi) garantisce la colorazione a 200 grammi di tessuto con colori scuri e 600 grammi di tessuto con colori chiari mentre la seconda (350 grammi) permette la colorazione di 600 grammi di tessuto con tonalità scure e arriva fino a 1800 grammi con tonalità chiare. Cosa aspetti? Esplora il sito, sfoglia i colori e scegli la tinta più in armonia con la tua personalità. Dai vita ai tuoi giorni: scegli Tutto in Uno.