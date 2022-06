Test dell’Egitto | Qual è la caratteristica dominante della tua personalità?

Con il test dell’Egitto prenderemo a prestito dall’antica cultura egiziana molti dei suoi simboli più famosi e scopriremo qualcosa di te.

I simboli della cultura egiziana sono estremamente famosi anche in occidente e sono in grado di accendere la nostra curiosità in ogni modo possibile. Per questo motivo diventano dei simboli utilissimi per spingere il nostro inconscio a rivelarsi.

Infatti, anche se non conosce perfettamente il significato di ciò che sta guardando, il nostro inconscio “registra” le informazioni anche se non ne siamo consapevoli. Questo significa che “qualcosa sappiamo” in merito ai simboli dell’antico Egitto, anche se ci sembra di no.

Lasciando il nostro inconscio libero di giocare e di esprimersi riusciremo a capire per quale motivo è stato proprio un certo simbolo ad attirare la tua attenzione e cosa questo ci dice del tuo carattere.

Test dell’Egitto

Per eseguire questo test dovrai osservare molto attentamente la complessa immagine che ti proponiamo. È formata da moltissimi elementi differenti che però si ripetono due volte. Concediti qualche istante per riflettere, infine scegli uno dei molti simboli che hai notato. Scegli sulla base di quello che ti ha attirato di più, senza soffermarti sui motivi per cui ti è piaciuto di più rispetto agli altri.

1 – Gruppo di occhi in alto

Gli occhi rappresentano da sempre un potere superiore che ci osserva dall’altro e che nella maggior parte dei casi giudica le nostre azioni.

Se hai scelto il gruppo d’occhi che si trova nella parte superiore dell’immagine significa che sei una persona dotata di valori fortissimi ma anche di un fortissimo senso di responsabilità. Giudichi tutto quello che fai e soppesi anche il valore degli altri. Hai idee molto chiare in tutti i sensi e cerchi sempre di fare la cosa giusta.

La responsabilità è sicuramente l’aspetto che caratterizza meglio la tua personalità.

2 – Uccelli

Questi rappresentati nell’immagine non sono uccelli qualsiasi, ma rappresentano gli Ibis, uccelli tipici dell’Egitto che venivano associati al dio Thot.

Thot era il dio della saggezza, della logica e della sapienza. Secondo la mitologia egiziana aveva donato agli uomini la scrittura, strumento essenziale per accrescere il loro sapere ed espandere la loro civiltà.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona estremamente saggia, in grado di valutare sempre le cose con molta lucidità e calma. Sei anche in grado di analizzare con grande attenzione le situazioni in cui ti trovi e le persone con cui entri in contatto.

La saggezza è la caratteristica preponderante della tua personalità.

3 – Gatti

Il gatto occupa un posto molto importante nella cultura egiziana. Anche questo animale era associato a una divinità e in particolare alla Dea Bastet, dea dell’amore e della danza ma anche della guerra.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente passionale, che crede fortemente in tutto quello che dice e che è animata da un grande entusiasmo.

Sia quando provi sentimenti positivi come l’amore, sia quando provi sentimenti negativi come l’odio, non puoi essere trattenuta o controllata. I tuoi sentimenti devono sempre essere espressi o altrimenti ti senti in gabbia.

Per questi motivi l’aspetto principale del tuo carattere è la passionalità.

3 – Cani

I cani (che in realtà sono sciacalli) rappresentano Anubi il dio della Morte. Si tratta di un dio giusto, poiché giudica le anime al momento in cui queste passano dal mondo terreno al mondo celeste. È lui che decide se possono ascendere ai paradisi oppure no.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona estremamente intelligente, sensibile, fedele e giusta.

Nella vita ti piace circondarti di persone che abbiano una mentalità simile alla tua e che credano prima di tutto che sia importante essere giusti con tutti.

Proprio la grande eticità e moralità del tuo comportamento è la caratteristica principale della tua personalità.

4 – Serpenti

I serpenti cobra sono associati alla dea dell’Oltretomba, che protegge tutti coloro che sono morti ma anche tutti gli artigiani e i lavoratori. È anche una dea della natura estremamente generosa con i suoi fedeli.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona materna e generosa, che si occupa di proteggere tutti coloro che ne hanno bisogno e che richiedono il tuo aiuto e il tuo sostegno.

Secondo il test dell’Egitto proprio la generosità è la caratteristica predominante nella tua personalità.

5 – Piramide

La piramide è uno dei simboli più famosi in assoluto della cultura egiziana. Custodisce la tomba dei faraoni e anche una sfida al tempo, perché le piramidi hanno attraversato i millenni giungendo fino a noi.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente forte e consapevole dei propri pregi e anche delle proprie potenzialità. Sai perfettamente quanto vali e cosa sei in grado di ottenere quando ti impegni nel raggiungere qualcosa.

Questo significa che la consapevolezza è la parte più forte della tua personalità, quella che di tanto in tanto si trasforma in arroganza. Stai molto attenta a non esagerare!

6 – Occhio centrale

L’occhio sulla cima della piramide non è un simbolo tipicamente egiziano ma rappresenta la vittoria della ragione sulle passioni e sugli istinti che regolano la vita degli uomini.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente razionale, in grado cioè di controllare tutti i sentimenti in maniera da non lasciarsi mai trasportare dall’ira o dalla passione. Sei in grado di tenere sempre tutto sotto controllo, che siano situazioni, persone o cose.

Secondo il test dell’Egitto la caratteristica principale della tua personalità è proprio la grande forza della tua mente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.