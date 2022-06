Lettura delle carte in amore: scegli un mazzo e scopri la verità su di voi

Sei pronta per il test delle carte in amore? Hai due opzioni tra cui scegliere: dopo che avrai deciso gireremo il mazzo e ti diremo la verità su di voi!

Tu ed il tuo partner siete fatti l’uno per l’altra o l’arrivo dell’estate decreterà la fine del vostro rapporto?

Oggi abbiamo deciso di provare a leggerti le carte… concentrandoci sull’amore!

Non dovrai fare niente: solo lasciarti guidare dalla tua intuizione: sei pronta?

Test delle carte in amore: scegli un mazzo e scopri la verità su di voi

Oggi abbiamo deciso di proporti un test di coppia veramente particolare.

Credi di essere pronta per il test delle carte in amore?

Allora scegli uno tra i due mazzi coperti che ti abbiamo proposto qui sopra: non scorrere più in basso o vedrai le carte che si nascondono sotto!

Quello che vogliamo è che tu usi il tuo istinto, pensando alla tua relazione, per scegliere un mazzo “alla cieca”.

I responsi

Scopriamo se il test delle carte in amore ci dirà la verità, che ne dici?

Ecco qui sotto che cosa svelano le carte sul vostro amore!

mazzo uno : ahi ahi, ci dispiace dirtelo ma il mazzo uno è veramente poco promettente. Le carte che si nascondevano al suo interno, infatti, sono il tre di spade, il sei e il re di denari. Il tre di spade è simbolo di invidia, di litigiosità e di falsità: ehi non è che tu od il tuo partner siete tra i segni più falsi di tutto lo zodiaco ?

Il sei di denari, invece, è una carta che raccomanda prudenza e calma e che ti dice di rimandare ogni decisione. Arriviamo infine al re di denari: che cosa rappresenta nel nostro test di oggi? Il re di denari è un uomo libero, generoso ma anche una persona abituata a fare come le pare.

Queste carte ci dicono qualcosa di non per forza negativo in senso “classico” ma che si riferisce ai rapporti che si sono instaurati tra di voi. Probabilmente c’è uno dei due che è più innamorato dell’altro e che accetta senza fiatare comportamenti scorretti o poco chiari.

Forse sarebbe anche meglio provare il nostro test che ci dice chi di voi si prende più responsabilità in coppia . In ogni caso, le carte sono piuttosto negative: ci dispiace!

: ahi ahi, ci dispiace dirtelo ma il mazzo uno è veramente poco promettente. Le carte che si nascondevano al suo interno, infatti, sono il tre di spade, il sei e il re di denari. Il tre di spade è simbolo di invidia, di litigiosità e di falsità: ehi non è che tu od il tuo partner siete tra ? Il sei di denari, invece, è una carta che raccomanda prudenza e calma e che ti dice di rimandare ogni decisione. Arriviamo infine al re di denari: che cosa rappresenta nel nostro test di oggi? Il re di denari è un uomo libero, generoso ma anche una persona abituata a fare come le pare. Queste carte ci dicono qualcosa di non per forza negativo in senso “classico” ma che si riferisce ai rapporti che si sono instaurati tra di voi. Probabilmente c’è uno dei due che è più innamorato dell’altro e che accetta senza fiatare comportamenti scorretti o poco chiari. Forse sarebbe anche meglio provare il . In ogni caso, le carte sono piuttosto negative: ci dispiace! mazzo due: se hai scelto il mazzo due, abbiamo delle buone notizie per te! Le carte che si nascondevano al suo interno sono l’asso di denari ed il due ed il tre di coppe. Ma che cosa significano?

L’asso di denari rappresenta la felicità al suo massimo: ci sembra un ottimo punto di partenza, non trovi?

Il due di coppe, invece, parla di amore ricambiato e reciproco mentre il tre, sempre dello stesso seme, porta il rapporto ancora più avanti. Si tratta di un simbolo che parla di fertilità, di unione e di nascite. Ci devi dire qualcosa?

Scherzi a parte: il test delle carte in amore ci dice che tu ed il tuo partner siete in una relazione felice, che ha scopi ed obiettivi futuri veramente importanti (non per forza una gravidanza ma una crescita comune) e che siete veramente contenti insieme.

Siamo felici per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.