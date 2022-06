Preparati ad arrabbiarti: questi segni vogliono sempre avere l’ultima parola

I segni zodiacali che devono sempre avere l’ultima parola ti impediranno di lasciare una discussione da “vincitore”: provare per credere!

Forse sei anche tu nella classifica di oggi o forse, semplicemente, appena hai letto “ultima parola” ti è venuta subito in mente una persona specifica.

Hai presente benissimo di chi parliamo: non si lascia sfuggire neanche una discussione e non permette a nessuno di andarsene finché non ha detto le cose come stanno.

Che ne dici: sei curiosa di scoprire la classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni zodiacali che vogliono l’ultima parola sempre: sei in classifica?

Quante volte ti è capitato di dover abbandonare una conversazione perché non riuscivi ad avere l’ultima parola?

Se ti trovi nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni zodiacali che vogliono sempre l’ultima parola, è probabile che la risposta alla domanda qui sopra sia: “mai!”.

Oggi abbiamo deciso che vogliamo scoprire tutto di quei segni zodiacali che non possono proprio considerarsi tranquilli se non hanno sempre l’ultima parola.

Impossibile spuntarla con loro: meglio lasciarli perdere e fargli credere che il fatto che dicano sempre l’ultima parola equivalga ad avere ragione.

Pronta a scoprire di chi parliamo?

Ariete: quinto posto

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è importantissimo riuscire ad avere sempre l’ultima parola in una discussione.

Noi diciamo che per loro è importante ma dobbiamo anche riportare un altro dato: non è sempre detto che gli Ariete riescano ad avere davvero l’ultima parola!

Ansiosi come sono di dire sempre la frase finale “ad effetto” che annichilirà e sconfiggerà la persona con cui stanno parlando, gli Ariete finiscono spesso per esporre il fianco a critiche e altre… “ultime” parole.

I loro tentativi, però, sono decisamente onorevoli: per questo sono nella classifica di oggi!

Cancro: quarto posto

Per i nati sotto il segno del Cancro avere l’ultima parola è fondamentale, in tantissime discussioni.

I Cancro pensano di essere gli unici ad avere la verità in tasca e quindi, spesso, devono avere loro l’ultima parola.

Dobbiamo dire la verità: è successo più di una volta che i Cancro avessero ragione ed è per questo che si prendono sempre l’ultima parola!

Cari Cancro, non c’è bisogno, però, di parlare sopra gli altri e di impedirgli di dire la loro solo perché voi pensate… sia giusto avere sempre l’ultima parola!

Toro: terzo posto

Impossibile finire una conversazione con i nati sotto il segno del Toro senza lasciare loro… l’ultima parola!

Eh sì, cari Toro, siete nella classifica dei segni zodiacali che vogliono sempre avere l’ultima parola (oltre che avere sempre ragione).

Siete persone abituate ad argomentare strada facendo e, spesso, annichilite i vostri “avversari” durante una conversazione accesa proprio perché non smettete mai di rispondere!

Scorpione: secondo posto

Fare una discussione con gli Scorpione è praticamente impossibile: ma probabilmente, se conoscete uno Scorpione, lo sapete già non è vero?

Gli Scorpione sono persone che non possono proprio lasciare agli altri la fine di una discussione.

Risponderanno sempre cercando di avere ragione in tutte le maniere: non vi lasceranno mai perdere! E, infatti, non è un caso che gli Scorpione siano anche tra i segni più petulanti di tutto l’oroscopo, no?

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che devono sempre avere l’ultima parola

Cari Aquario, nonostante siate anche nella classifica dei segni zodiacali più maturi dobbiamo dirvi che siete al primo posto tra i segni che devono sempre avere l’ultima parola.

Fare una discussione con voi, di qualsiasi tipo, è praticamente impossibile! Siete sempre non solo convinti di avere ragione ma spesso… anche dalla parte del giusto.

Per questo motivo rispondere sempre, ad ogni commento anche minimo: avete un occhio ed un orecchio di lince e riuscite sempre a rendervi conto quando qualcuno finisce la discussione tentando di fare un ultimo, mezzo commento.

Non sotto il vostro controllo! Con voi Aquario è praticamente sicuro che avrete voi l’ultima parola: perché tentare?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.