Indossare il pantalone bianco non è mai stato così facile: ecco 5 idee

Il pantalone bianco è la rappresentazione dell’estate e quando iniziamo a vederli in giro, sappiamo che il caldo sta arrivando, ma come lo possiamo indossare? Ecco 5 idee.

Chi dice estate dice pantalone bianco e su questo non ci piove. Emblema di purezza, il bianco è il colore della bella stagione e non vediamo l’ora che arrivi proprio per sfoggiarlo molto spesso.

Questo è senza dubbio il loro momento e fremono per essere tirati fuori dal nostro guardaroba ed essere mostrati.

Ci troviamo di fronte al tipico trend senza tempo: non possiamo parlare neanche di tendenza estate 2022, parliamo proprio di tendenza immortale.

I pantaloni bianchi – rigorosamente in versione monocromatica – possono essere protagonisti di miriadi di look.

Partendo da outfit chic e ricercati, fino ad addentrarci nel mondo dello street style (magari optando per tagli più comodi, quasi maschili), questo capo può accompagnarci in tantissime giornate e serate calde.

Abbiamo visto anche le passerelle di tutto il mondo colorarsi di bianco e non ci sorprende affatto. Un esempio? Primo su tutti Hermès, che ci ha spiegato con la pratica cosa significhi il ton sur ton, giocando con dei pantaloni palazzo, un crop top ed una giacca bomber. Sexy, casual, chic, quanti altri aggettivi possiamo trovare per descrivere quel look? Ma non esiste solo il total white, perché stiamo parlando di un classico senza tempo, ma anche di una nuance abbastanza neutra da poter essere abbinata a tutti i colori che conosciamo. Possiamo decidere di giocare con le texture, come ha fatto sapientemente Jil Sander, abbinando al bianco delle finiture lucide, rendendo il look appariscente all’ennesima potenza. Ma possiamo anche ispirarci a Dior, che ha deciso di abbinare al bianco delle stampe optical, oppure a Chloé che ha messo in campo (in tutti i sensi) una tendenza patchwork unita ad un trench cammello. Insomma, esistono infiniti modi per indossare i pantaloni bianchi, quindi eccone 5 di seguito. 5 modi di indossare il pantalone bianco Il pantalone bianco è segno di purezza, di candore, di delicatezza. E ci ricorda che per essere eleganti non ci vuole poi così tanto. Ma dobbiamo anche saperli abbinare con i capi giusti per poter essere alla moda. Quindi ecco 5 modi di indossare il pantalone bianco. Se poi desideri indossare il nero anche d’estate, ecco 5 modi per farlo.

Pantalone bianco e total white

Jil Sanders insegna che il total white è sempre una buona idea. Che sia un top, un blazer, una t – shirt, tutto ciò che è bianco si adatterà alla perfezione al pantalone bianco.

E non finisce qui: vuoi un’allure indie? Osa con dei pantaloni con balze stile spagnoleggiante ed un top bandeau ton sur ton ed il gioco sarà fatto.

L’unica regola: non dovrai conoscere altri colori al di fuori del bianco. Poi gioca come vuoi.

Pantalone bianco e crop top colorato

A metà strada tra l’indie di cui sopra, l’hippie ed uno stile etnico quanto basta, sfoggiare un crop top coloratissimo, da abbinare al candore del pantalone bianco, rende il contrasto cromatico quanto più delicato possibile.

Lo ha fatto anche Giorgio Armani, che ha proposto quest’anno un accostamento di nuance che salta subito all’occhio, optando per colori come l’azzurro, il rosa ed il rosso.

Puoi decidere di indossare delle mules ed uscire così di giorno, ad esempio: questo è il tipico esempio di casual – chic espresso nella sua versione più pura.

Pantalone bianco e top monospalla

Il monospalla è incertezza, è asimmetria, ma è anche moda. Possiamo chiamarlo un modo di essere: parliamo di ordine dentro al caos, di equilibri basati sulla totale assenza di equilibrio e forse è questa sua visione quasi filosofica che lo rende così interessante anche per gli stilisti di tutto il mondo.

Ecco perché (forse) il monospalla sta spopolando quest’anno più che mai. E allora sì, possiamo unire una tendenza “nuova” – anzi, ritrovata è più preciso – ad una timeless per ritrovarci catapultati nella stanza più elegante della casa della moda.

Come completare il look? Con una mini bag portata a tracolla, che attraversi il monospalla e dei sandali con tacco a spillo. Ecco, il look per una cena fuori estiva è servito.

Pantalone bianco e top nero

Il black and white non passerà mai di moda, questo è uno dei pochi dogmi della moda.

Che sia estate, autunno, primavera, inverno, non smetteremo mai di optare per il re dei contrasti.

Elegante, ricercato, sofisticato, questo abbinamento non passerà mai di moda e sì, possiamo usare il nero anche d’estate, quindi niente paura.

Possiamo ad esempio scegliere un top cut out total black da abbinare ad un pantalone skinny total white ed l gioco è fatto.

Da sotto, anche dei sandali flat, magari impreziositi da dettagli dorati oppure argentati, potranno costruire un look adatto alle passeggiate serali estive.

Pantalone bianco e top in denim

Questo è l’anno del total denim, c’è poco da fare. E lo ha dimostrato la sfilata Versace by Fendi – Fendi by Versace, che ha mostrato il dialogo creativo tra le due maison.

Per l’occasione Donatella Versace indossava proprio un completo total denim, dimostrando come questo possa diventare anche simbolo di autorevolezza, pur restando sempre molto femminile e sensuale.

Ma siamo anche nell’era dei pantaloni bianchi, quindi perché non spezzare il denim con il bianco? Ecco quindi un look a metà strada tra l’apoteosi delle stampe “in jeans” ed il bianco.

Un pantalone bianco, un top in denim e – se dovesse non fare troppo caldo – una giacca di jeans potrebbero essere perfetti per una serata estiva. Il tutto condito da un paio di slingback, che fanno sempre la loro bella figura.