Che batosta per Ilary Blasi! Brutte notizie per la moglie di Francesco Totti

Arriva per Ilary Blasi una notizia che stupisce i fan, una bella batosta per la conduttrice dell’Isola dei famosi: cosa è successo.

Anche quest’anno Ilary Blasi è al timone di una spumeggiante Isola dei Famosi. Partita un po’ in sordina tra i forse troppi litigi che costringevano a dedicare gran parte della puntata a quello, sembra man mano aver ritrovato il suo corso. Il reality infatti è stato per la prima volta nella sua storia, allungato di un mese in più rispetto alla data prevista.

Stessa cosa avvenuta per il GF Vip insomma, notizia che lascerebbe pensare ad un grande successo. La scelta però non è stata accettata da tutti i naufraghi: Blind, Guendalina Tavassi, Licia e Alessandro hanno preferito abbandonare il gioco e fare ritorno in Italia. Sicuramente molto merito del brio di questa edizione è anche la scelta del cast in studio. Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno dato manforte ad una Ilary un po’ “caciarona”, come lei stessa si è definita.

Tra pose da sirena distesa per terra per il dolore dei tacchi e cadute dallo sgabello diventate virali, la moglie di Totti è diventata un continuo di gaffe e strafalcioni. Proprio per questo era già stata ripresa dagli autori che talvolta hanno cercato di riportare il clima di serietà che alcuni momenti del programma meritano. Insomma tra alti e bassi anche questa edizione dell’Isola sta per giungere al termine, con solo tre puntate dalla finale. Nelle ultime ore però è arrivata la notizia che segna un duro colpo per la conduttrice.

L’Isola dei Famosi non si farà più, la notizia che sta sorprendendo i telespettatori

Nonostante come dicevamo prima, il prolungamento del reality show avrebbe lasciato pensare ad un successo fuori dal comune dell’edizione in corso, in realtà nelle ultime ore arriva la soffiata che porta brutte novelle per Ilary Blasi, che nell’ultima puntata ha sfoggiato un look strepitoso, e per la produzione intera del programma. Stando a quanto comunicano alcune voci, come la pagina di Pipol Tv, l’Isola dei Famosi si accingerebbe a chiudere i battenti.

Pare infatti che per la prossima stagione non ci sia stata ombra di conferma né di rinnovo su Mediaset. Si arriva dunque ad un momento di svolta? Nessuno toglie il fatto che il format potrebbe essere comprato da Rai o altre reti di Pay Tv, ma segnerebbe comunque la fine di un’era, oltre che una mancata prosecuzione di avventura per la padrona di casa. Insomma non un bel risultato di sicuro, che potrebbe essere dovuto a diversi fattori.

Come successo a molti altri programmi, infatti, anche l’Isola dei Famosi potrebbe essere andata in “usura”. Questo per dire che dopo un tot di edizioni la gente, in poche parole, si stufa di vedere la trasmissione diventata ormai sempre la stessa solfa. L’unica certezza per il momento è che il reality per eccellenza di casa Mediaset rimarrà il Grande Fratello Vip. Questo infatti, è riuscito a “risorgere” probabilmente grazie alle sapienti mani di Alfonso Signorini, che nella scorsa edizione ha confezionato un pacchetto che ha raggiunto risultati stellari.