Sai mantecare la pasta? Questo trucco ti aiuterà più di quanto immagini

Scopri come mantecare la pasta in padella in modo semplice e immediato. Il risultato sarà tutto da gustare.

Per ottenere un buon primo piatto che sia cremoso e al contempo ricco di gusto, spesso è importante saperlo mantecare per bene. Si tratta di un’operazione estremamente semplice da fare con l’aiuto della padella e con un piccolo trucco che può cambiare in meglio la riuscita della tua ricetta.

Ciò che conta è rispettare i tempi, prestare attenzione a quanto si sta preparando e aver cura di amalgamare bene tra loro i vari ingredienti. Una volta acquisita un po’ di tecnica il risultato sarà così prezioso da cambiare in meglio la tua esperienza in cucina!

Come mantecare la pasta in padella grazie ad un semplice trucco

Forse ti sarà capitato almeno una volta di ammirare chi ai fornelli è in grado di saltare pasta o verdure con movimenti che ai tuoi occhi saranno sembrati acrobatici. Chi ha dimistichezza in cucina, in questo modo riesce indubbiamente a cuocere meglio gli alimenti e mantecare la pasta in modo sublime. Questo, però, non significa che tu non possa ottenere lo stesso risultato seppur in modo diverso. E per farlo ti occorrerà solo una padella.

Basta infatti tenere da parte dell’acqua di cottura ed essere pronta ad aggiungerla ai tuoi ingredienti quando noti che questi si stanno asciugando. Ovviamente il fuoco dovrà essere al minimo, mente tu dovrai mescolare di continuo in modo da non far attaccare nessun elemento del tuo piatto e mantenere tutto al meglio.

Così facendo potrai donare al piatto la giusta umidità e ottenere una pasta perfettamente mantecata e tutta da gustare. Proprio il risultato che desideri da sempre e che ora potrai sfoggiare sia in famiglia che quando hai ospiti a cena. E se invece stai optanto per una pasta fredda? In tal caso questi trucchi per la pasta fredda più buona che ci sia ti saranno di grande aiuto.

Ora che hai capito come agire, potrai usare questa tecnica anche per le verdure e per tutto ciò che desideri far diventare cremoso. Al posto dell’acqua di cottura della pasta puoi infatti usare dell’acqua naturale da aggiungere in piccolissime quantità quando noti che gli ingredienti in cottura si stanno asciugando troppo. Inoltre, se non sei a dieta, potresti persino aggiungere un elemento grasso. Un filo d’olio extra vergine d’oliva o una piccola noce di burro, a volte infatti, possono fare dei veri e propri miracoli.