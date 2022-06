Test dei Quadri | In che modo potresti rendere la tua vita più felice?

Con il test dei quadri ti permetteremo di capire di cosa avresti bisogno per essere davvero felice nel resto della tua vita.

Cosa c’entra la felicità con i quadri che appendiamo ai muri della nostra casa? Molto più di quanto si immagini, perché il modo in cui arrediamo il luogo in cui viviamo dice moltissimo di noi.

Il motivo per cui decoriamo le pareti è il desiderio di rendere la nostra casa a nostra immagine, ma anche quello di creare un ambiente confortevole e di nostro gusto, in grado di ricaricare le nostre energie.

Questo significa che ciò che decora la nostra casa è ciò che scegliamo perché ci trasmette emozioni positive.

Analizzare ciò che ci trasmette emozioni positive e ci permette di migliorare la nostra qualità della vita è fondamentale per capire di cosa abbiamo bisogno per stare davvero bene e in pace con noi stessi.

Certo, però, dato che le “scelte di arredo” sono sempre o molto istintive o molto ragionate, è difficile analizzarle in maniera razionale perché ci sono troppi elementi inconsci in gioco. Molto meglio affidarsi all’istinto, e potremo farlo proprio grazie a questo test!

Test dei Quadri

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il quadro che appenderesti più volentieri nella tua casa a seconda del tipo di immagine che rappresenta. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

1 – Fiori, piante e temi botanici

Da sempre fiori e piante sono soggetti molto amati e molto utilizzati nella decorazione degli ambienti interni.

Il motivo è che regalano serenità, tranquillità, pace. In questo genere di rappresentazioni il colore prevalente è spesso il verde, che induce la mente alla calma, alla ragionevolezza e alla serenità.

Inoltre fiori e piante sono qualcosa che cresce, che quindi porta gioia e ottimismo.

Se hai scelto questo tipo di quadro significa che per essere felice hai bisogno di circondarti di persone calme e ottimiste. Che siano in grado di far fronte a situazioni e a momenti difficili senza perdere la testa e senza diventare violente o aggressive.

Hai bisogno anche di persone che guardino al futuro con il desiderio di costruire cose nuove e di cambiarlo per il meglio, perché tu sei esattamente così.

2 – Fotografie di momenti felici

Il motivo per cui scattiamo tante fotografie nei momenti più belli della nostra vita è che vogliamo portare con noi i ricordi della felicità ma anche dell’allegria e della spensieratezza che abbiamo la fortuna di provare in determinate occasioni.

Per questo motivo, se tra tutte le opzioni hai scelto quella delle fotografie, significa che ciò che ti rende felice nella vita sono i bei ricordi e la consapevolezza che anche in futuro ci potranno essere momenti altrettanto felici.

Hai bisogno di dividere la vita con persone di cui ti fidi e con cui sia semplice costruire occasioni di felicità e di positività condivisa. Tieni anche molto alla tua crescita spirituale. Sei convinta che tutte le esperienze della tua vita ti abbiano insegnato qualcosa, anche quelle più negative. Per questo motivo conservare i ricordi è così importante per te.

3 – Paesaggi marini

Il paesaggio è un tema pittorico molto diffuso e molto amato. Da centinaia e centinaia di anni in tutte le case vengono appesi, conservati e ammirati che rappresentano paesaggi di ogni tipo.

Il paesaggio marino in particolare può essere considerato una perfetta rappresentazione dell’animo umano. Se è calmo invita alla pace e alla serenità, se invece è la rappresentazione di un mare in tempesta, è la rappresentazione perfetta della forza d’animo ma anche dell’impeto e della rabbia.

Nell’uno e nell’altro caso questa scelta indica che poter esprimere tutte le tue emozioni è fondamentale per la tua felicità. Hai bisogno di sentirti sempre libera da ogni costrizione, di non vivere secondo le regole imposte da altri e secondo le aspettative di altri.

Devi anche poter sempre dire quello che pensi: la libertà di pensiero, esattamente come quella di azione, è importantissima per te.

4 – Ritratti di persone, dipinti o fotografici

I ritratti di persone che amiamo, di personaggi storici o immaginari sono sempre stati molto presenti nelle decorazioni di interni, ma non a tutti piacciono.

Alcuni pensano che vivere in una casa essendo sempre circondati da occhi che ti guardano da ogni parete non sia un’esperienza rilassante. Addirittura i ritratti potrebbero provocare ansia se appesi in determinate zone della casa, come per esempio la camera da letto.

Per altre persone invece non è affatto così. I ritratti fotografici o pittorici possono addirittura fare compagnia oppure ricordare una persona importante, a cui ispirarsi.

Se facendo il test dei quadri hai scelto proprio il ritratto significa che ciò che è davvero importante nella tua vita sono le persone che incontri.

Questo significa che sei molto aperta verso di loro, ti confidi con grande facilità e accogli le confidenze di chi ti circonda. Questo fa di te una persona molto empatica e ovviamente estremamente sensibile, quindi puoi essere ferita molto facilmente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.