Test: ciò che vedi in questa immagine ti aiuta a decodificare le tue emozioni

Le emozioni sono difficili da controllare perché non le comprendiamo appieno, questo test ti aiuta a decodificarle.

Le emozioni sono sensazioni che si provano in relazione ai vari eventi della vita. Possono essere positive o negative e manifestarsi per ragioni specifiche o in maniera incontrollabile. Avere piena consapevolezza dei nostri sentimenti ci aiuta a gestirli bene e ad avere grande autocontrollo. Se vuoi evitare di cedere alla rabbia e commettere azioni delle quali potresti pentirti o non permettere alla tristezza di non farti trovare la soluzione ai tuoi problemi, allora devi imparare a capire il messaggio che ti inviano le tue emozioni.

Questo test immagine ti aiuterà in questo arduo compito di capire meglio la natura delle tue emozioni. Fare il test è semplicissimo, dovrai solo osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima. La tua tua prima impressione è fondamentale. Il tuo primo sguardo è stato attratto da un volto o dalle mani?

Test: Mani o volto? Ciò che vedi cambia la natura delle tue emozioni

Questo test ti chiede di fare una valutazione visiva di una immagine che è costituita da due elementi sovrapposti. Uno dei due elementi viene notato prima dell’altro in base al tipo di osservazione di chi li osserva. La prima immagine che noti permette di comprendere come il tuo cervello elabora le informazioni e quindi risalire alla tua personalità.

Soluzione del test

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Il volto di un uomo con gli occhi chiusi

Se osservando questa immagine hai notato prima il volto di un uomo con gli occhi chiusi significa che sei una persona molto riflessiva. Passi molto tempo a pensare, a fare delle valutazioni di te stesso e a pensare a cosa andrebbe migliorato. Pensi sempre a mente fredda e ogni volta che devi prendere una decisione non manchi di confrontare pro e contro. Gli altri ti vedono forte e deciso, in realtà ti nascondi dietro questa immagine ma hai un cuore di panna. Non ti affidi a nessuno, solo a te stesso per risolvere i tuoi guai. sei anche una persona che possiede un autocontrollo invidiabile.

Le mani

Se osservando l’immagine hai notato prima le tante mani, significa che sei una persona che ha bisogno di affetto e riconoscimento. Non hai una forte autostima e questo ti rende insicuro e spesso dipendi dagli altri anche a livello affettivo. La tua insicurezza ti fa agire in maniera incontrollata, a volte esplodi di rabbia o ti fai sopraffare dai tuoi sentimenti. Lavorando sul miglioramento della tua autostima e cercando di essere più sicuro di te stesso sicuramente riuscirai ad avere maggiore controllo dei tuoi stati d’animo e dare il meglio di te. Sei una persona che gli altri apprezzano per la sua generosità e affidabilità.