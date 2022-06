Ecco i segni dei partner più appiccicosi dello zodiaco: anche il tuo è così?

By

Gli astri ci rivelano quali sono i 4 segni zodiacali che non possono stare lontani dal loro partner romantico.

I nativi dei quattro segni della classifica di oggi non sopportano la lontananza del partner. Vogliono averlo vicino sempre, sentire non solo la presenza ma anche il contatto fisico. Sono appiccicosi e non mollano mai il partner ed insistono costantemente sulla necessità di di fare tutto insieme.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce una personalità specifica. Alcuni segni sono molto indipendenti emotivamente e preservano la loro libertà in coppia, altri segni sviluppano una maggiore dipendenza dal partner e desiderano vivere praticamente all’unisono, come i 4 segni zodiacali della classifica di oggi.

Questi segni zodiacali non si allontanano mai dal partner e fanno tutto insieme

Ognuno esprime il suo amore in modo diverso e ha specifici bisogni a livello sentimentale. Questi segni non compensano mai il bisogno di contatto con il partner e vivrebbero appiccicati a lui per tutta la durata della giornata.

I segni zodiacali più appiccicosi sono:

Gemelli

Il nativo del gemelli riserva molte attenzioni alla persona che conquista il suo cuore. Se il gemelli ti sceglie come compagno di vita ti farà sentire speciale e ti coprirà di attenzioni e lo faranno per sempre. Il partner Gemelli è un partner che ti incoraggerà a dare sempre il meglio di te, sono dei grandi coach motivazionali e dei sostenitori dei sogni. Oltre a spronare il partner ad ottenere tutto ciò che desidera, amano la sua compagnia e la condivisione di tutto, senza opprimere o ossessionare l’altro.

Cancro

Il Cancro è un segno emotivo e molto legato al concetto di famiglia. Mostra grande devozione sia alla famiglia di origine che a quella che si crea poi. E’ un segno routinario che non si allontana troppo dalla sua zona di confort. Da una relazione esige stabilità ed impegno. La sua dipendenza emotiva lo spinge a fare del suo meglio per rendere felice le persone che ama.

Scorpione

Il nativo dello Scorpione è misterioso e diffidente. Quando si rende conto di potersi fidare pienamente della persona che ama e decide di iniziare con lei una relazione, la pone al centro del mondo ed esige lo stesso trattamento. Lo Scorpione ha bisogno di sentirsi il centro della vita del suo partner. Attenzioni costanti e grande attaccamento caratterizzano le sue relazioni. Per lo Scorpione il partner è anche il miglior amico, la persona con la quale condividere tutto e poter parlare di tutto senza temere giudizi.

Pesci

L’ultimo segno della classifica di oggi è il Pesci. Uno dei segni più sensibili e vulnerabili di tutto lo zodiaco. Il Pesci è un segno che ama sognare, fantasticare. Sogna anche di incontrare il grande amore e come sarà la sua vita con lui. Quando il Pesci si innamora, vive un sentimento totalitario, l’amore è un sogno al quale non rinuncia. Il Pesci sceglie di completare la sua vita affiancandosi a persone che gli somigliano, che si impegnano in amore tanto quanto lui e che hanno i suoi stessi obiettivi. Il Pesci vuole una relazione che lo aiuti a sfuggire dalla vita quotidiana. Il porto sicuro nel quale rifugiarsi.